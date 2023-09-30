У Румунії радар зафіксував можливе порушення повітряного простору країни під час атаки РФ на Україну

Про це пише Digi24.

Зазначається, що під час чергової російської атаки на українські порти на Дунаї було оголошено повітряну тривогу для мешканців повітів Тульча і Галац, які розташовані поруч з українськими містами Ізмаїл та Рені.

"Радіолокаційні системи спостереження румунської армії зафіксували ймовірний несанкціонований вхід у повітряний простір країни, сигнал зафіксували на шляху до міста Галац", – зазначається у повідомленні.

Мешканці району кажуть, що бачили, ніби щось падало з неба, а потім чули винищувачі на низькій висоті. Слідчі встановили координати, де був зафіксований відповідний сигнал радара, територію наразі ізольовано.

Водночас станом на зараз об'єктів, що впали з повітряного простору на території країни, не виявлено. У міноборони повідомили, що пошуки продовжуються.

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. Крім того, влада країни НАТО вирішила підтягнути засоби ППО ближче до кордону.

Міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни і викликало посла РФ та консультується з НАТО.

Пізніше заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони. Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи. А Президент Клаус Йоганніс заявив, що атаки російських БПЛА не спрямовані проти країни, але самі інциденти є неприйнятними

Через удари РФ по Ізмаїльському району Одещини 26 вересня припиняв роботу пункт пропуску з Румунією "Орлівка". На момент атаки там був автобус із дітьми. Крім того, постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску, багато цивільних, міжнародного напрямку, майже 30 вантажівок, з них шість вигоріли повністю.

Варто додати, що увечері п'ятниці, 29 вересня, росіяни запустили ударні БПЛА для обстрілу України. На Одещину "шахеди" рухалися з Чорного моря. Крім того, є влучання в об'єкт інфраструктури у сусідній Вінницькій області.