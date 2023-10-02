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Російські атаки на південні порти біля кордонів Румунії - це воєнні злочини, - очільниця МЗС Одобеску

2 жовтня, 2023 понедiлок
11:52
Війна з Росією Румунія

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску розкритикувала регулярні повітряні атаки Росії на південні порти України, які межують із її країною, і назвала дії РФ воєнними злочинами

Про це вона заявила ЗМІ перед зустріччю голів МЗС країн Євросоюзу у Києві, пише Європейська правда.

Одобеску нагадала, що частина українських портів, які регулярно зазнають повітряних атак РФ, розташовані впритул до території Румунії на іншому березі Дунаю, та що у Румунії вже знаходили уламки російських ударних дронів. 

"Російські атаки проти цивільної інфраструктури, у тому числі портів на Дунаї, дуже близько до кордону Румунії – це воєнні злочини. Те, що робить Росія поруч з нашим кордоном, підриває українську економіку, продовольчу безпеку, у тому числі на глобальному рівні, та цивільну навігацію у Чорному морі", - наголосила міністерка закордонних справ Румунії.

Одобеску додала, що її країна продовжить допомагати Україні з транзитом зернових. За її словами, на цей час через "шляхи солідарності" у Румунії провезли до 25 млн тонн продукції. 

"Ми тісно співпрацюємо з урядом України, Єврокомісією і партнерами для збільшення транзитних спроможностей з 2 до 3-4 млн тонн до кінця року – заявила очільниця румунського МЗС. 

Також вона висловила сподівання, що переговори про вступ України до ЄС почнуться до кінця 2023 року. 

Наслідки російських обстрілів для Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масований удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.

Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла. Крім того, влада країни НАТО вирішила підтягнути засоби ППО ближче до кордону.

Міністерство закордонних справ Румунії висловило рішучий протест Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни і викликало посла РФ та консультується з НАТО.

Пізніше заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони. Румунія розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи. А Президент Клаус Йоганніс заявив, що атаки російських БПЛА не спрямовані проти країни, але самі інциденти є неприйнятними

Через удари РФ по Ізмаїльському району Одещини 26 вересня припиняв роботу пункт пропуску з Румунією "Орлівка". На момент атаки там був автобус із дітьми. Крім того, постраждала цивільна інфраструктура пункту пропуску, багато цивільних, міжнародного напрямку, майже 30 вантажівок, з них шість вигоріли повністю. 

Варто додати, що увечері п'ятниці, 29 вересня, росіяни запустили ударні БПЛА для обстрілу України. На Одещину "шахеди" рухалися з Чорного моря. Крім того, сталися влучання в об'єкт інфраструктури у сусідній Вінницькій області. Під час цієї атаки система радіолокаційного спостереження зафіксувала можливе порушення повітряного простору країни. Цю інформацію підтвердили у міністерстві оборони Румунії.

Світ
Україна
Росія
Румунія
МЗС
воєнні злочини Росії
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