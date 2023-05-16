Про це пише опозиційний російський телеграм-канал "Можем обяснить".

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту у Тбілісі відбувся мітинг студентів та опозиційних партій проти рішення уряду відновити пряме авіасполучення з путінською Росією.

"Це плювок в обличчя суспільства, — обурюється один із активістів. – 20% нашої території окуповано Росією. І Путін робить царську подачку – скасовує візи, відновлює авіа. Нам це не потрібне від нього. Будемо протестувати поки влада не перегляне це рішення".

Протестувальники тримали у тому числі плакати російською мовою: "Русский самолет, иди на…", "Русский самолет, иди за военным кораблем!".

"Кожен член грузинського уряду, який погоджується на авіасполучення між Росією та Грузією, — зрадник!" — сказав активіст студентського руху Лука Чохонелідзе.

"Проросійський уряд Грузії саботує грузинські інтереси та самобутність. Якщо так продовжуватиметься, Грузія згодом може стати російською провінцією. Однак грузинське суспільство, особливо молодь, не змириться з поразкою", — заявив секретар у справах молоді опозиційного Єдиного національного руху (ЄНД) Ігор Нарманія.

За його словами, вуличні протести нещодавно показали свою ефективність, коли змусили владу відмовитися від закону про іноагентів. Як розповів член ЄНД Дмитро Чиковані, дві нові акції заплановані на 19 травня. Опозиційні партії домовилися об'єднати зусилля, а завтра відбудеться їхня зустріч із послами США та ЄС.

"Путіну необхідна хоч якась перемога, — каже політолог Георгій Мчедішвілі, — Це спроба повернути Грузію, благо зараз уряд, який так боїться Москви, що не чинитиме перешкод".

Сьогодні, 16 травня, лідерка опозиційного руху "Дроа" Елене Хоштарія закликала однодумців зібратися 19 травня о 12:00 за тбіліським часом на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.

Також сьогодні в Тбілісі пройдуть дві акції протесту проти авіасполучення з Росією. Партія "Європейська Грузія" збирається біля адміністрації уряду під гаслом "Квиток в один кінець до Москви режиму Іванішвілі". Біля будівлі парламенту анонсовано акцію – "Ми не зможемо зайти в ЄС на російському кораблі".

Відзначимо, що у Грузії у березні опозиція домоглась відкликання законопроєкту про "іноагентів" після масових протестів.