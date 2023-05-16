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"Русский самолет, иди...": У Грузії протестують проти відновлення авіасполучення з РФ

16 травня, 2023 вiвторок
19:52
Світ У Грузії протести проти відновлення авіарейсів до РФ

У Грузії набирають обертів протести молоді та опозиційних партій проти відновлення авіасполучення з Росією – активісти окрилені нещодавньою перемогою у боротьбі проти закону про іноагентів

Про це пише опозиційний російський телеграм-канал "Можем обяснить".

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту у Тбілісі відбувся мітинг студентів та опозиційних партій проти рішення уряду відновити пряме авіасполучення з путінською Росією.

"Це плювок в обличчя суспільства, — обурюється один із активістів. – 20% нашої території окуповано Росією. І Путін робить царську подачку – скасовує візи, відновлює авіа. Нам це не потрібне від нього. Будемо протестувати поки влада не перегляне це рішення".

Протестувальники тримали у тому числі плакати російською мовою: "Русский самолет, иди на…", "Русский самолет, иди за военным кораблем!".

"Кожен член грузинського уряду, який погоджується на авіасполучення між Росією та Грузією, — зрадник!" — сказав активіст студентського руху Лука Чохонелідзе.

"Проросійський уряд Грузії саботує грузинські інтереси та самобутність. Якщо так продовжуватиметься, Грузія згодом може стати російською провінцією. Однак грузинське суспільство, особливо молодь, не змириться з поразкою", — заявив секретар у справах молоді опозиційного Єдиного національного руху (ЄНД) Ігор Нарманія.

За його словами, вуличні протести нещодавно показали свою ефективність, коли змусили владу відмовитися від закону про іноагентів. Як розповів член ЄНД Дмитро Чиковані, дві нові акції заплановані на 19 травня. Опозиційні партії домовилися об'єднати зусилля, а завтра відбудеться їхня зустріч із послами США та ЄС.

"Путіну необхідна хоч якась перемога, — каже політолог Георгій Мчедішвілі, — Це спроба повернути Грузію, благо зараз уряд, який так боїться Москви, що не чинитиме перешкод".

Сьогодні, 16 травня, лідерка опозиційного руху "Дроа" Елене Хоштарія закликала однодумців зібратися 19 травня о 12:00 за тбіліським часом на столичній площі Першої республіки, після чого вони попрямують колоною в міжнародний аеропорт Тбілісі.

Також сьогодні в Тбілісі пройдуть дві акції протесту проти авіасполучення з Росією. Партія "Європейська Грузія" збирається біля адміністрації уряду під гаслом "Квиток в один кінець до Москви режиму Іванішвілі". Біля будівлі парламенту анонсовано акцію – "Ми не зможемо зайти в ЄС на російському кораблі".

Відзначимо, що у Грузії у березні опозиція домоглась відкликання законопроєкту про "іноагентів" після масових протестів.

  • Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення.
  •  ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію. А після дозволу заявили, що рішення влади Грузії щодо відновлення прямих авіарейсів із Росії "викликає сумніви у європейському курсі країни"
  • 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії "Азимут" здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
  • У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту.

Росія
Грузія
транспорт
акції протестів
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