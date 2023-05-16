"Викликає сумніви у європейському курсі країни": у ЄС відреагували на відновлення авіасполучення між Грузією та РФ
Рішення влади Грузії щодо відновлення прямих авіарейсів із Росії "викликає сумніви у європейському курсі країни"
Про це повідомив спікер Євросоюзу Петер Стано.
"Ми шкодуємо про рішення Грузії відновити польоти до Росії та у зворотному напрямку після рішення Росії скасувати заборону на перельоти минулого тижня. Через злочинну агресивну війну Росії проти України Європейський Союз та низка інших країн ввели санкції проти російського авіаційного сектору. Ми і наші партнери не дозволяємо польоти з Росії та над нею", – зазначив Стано.
Також, за його словами, відповідне рішення Тбілісі суперечить Угоді про асоціацію Грузія - ЄС, згідно з якою країна має підтримувати зовнішню політику Євросоюзу. Тому, за словами Стано, зараз у ЄС "виникають сумніви щодо європейського курсу Грузії".
Він також нагадав про попередження Всесвітньої організації цивільної авіації ООН, яка висловила стурбованість щодо безпеки російських літаків та російського авіаційного сектора в цілому.
Водночас у Грузії стверджують, що відновлення авіасполучення між Грузією та Росією у 2023 році може принести грузинському сектору туризму додатковий дохід у розмірі 300-400 млн. доларів.
- Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
- 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
- У Грузії опозиція обіцяє зустріти перший рейс із Москви акцією протесту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.24
Купівля 37.24Продаж 37.8
-
EUR
Купівля 40.48Продаж 41.41
- Актуальне
- Важливе