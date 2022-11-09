Секретар російського радбезу Патрушев приїхав до Ірану. У Зеленського сказали, для чого
9 листопада секретар ради безпеки РФ Патрушев прибув до Ірану для "консультації з безпеки". У Зеленського розповіли, для чого
Про це пише у твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Кремль виснажений. Ресурси Росії сягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок ("переговори"). Звідси й візит Патрушева до Тегерана: пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати своє ракетне виснаження", - написав Подоляк.
Радник голови Офісу президента закликав партнерів, на тлі подій, подвоїти допомогу Україні.
Візит секретаря ради безпеки Росії Миколи Патрушева до Ірану підтверджують й росЗМІ.
Повідомляється, що у Тегерані Патрушев "проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств та відомств двох країн".
- 30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.
- 5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. В МЗС України сказали: "Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода".
- В Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.
- 6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.
- 7 листопада у ГУР МО сказали, що українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.
- Аналітики вважають, що Іран поширенням інформації про приїзд секретаря Ради національної безпеки Росії Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з Москвою.
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