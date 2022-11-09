Про це пише у твіттері радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Кремль виснажений. Ресурси Росії сягають межі. Звідси істеричні прохання дати перепочинок ("переговори"). Звідси й візит Патрушева до Тегерана: пошук способу продовжити війну, отримати ракети/дрони, подолати своє ракетне виснаження", - написав Подоляк.

Радник голови Офісу президента закликав партнерів, на тлі подій, подвоїти допомогу Україні.

Візит секретаря ради безпеки Росії Миколи Патрушева до Ірану підтверджують й росЗМІ.

Повідомляється, що у Тегерані Патрушев "проведе планові російсько-іранські консультації з безпеки за участю фахівців рад безпеки та представників низки міністерств та відомств двох країн".

30 серпня стало відомо, що Іран таємно постачає Росії ударні безпілотники, які використовують у війні проти України.

5 листопада Іран вперше визнав, що постачав Росії дрони. Водночас голова МЗС Ірану стверджував, що Тегеран нібито не знав про застосування дронів проти України. В МЗС України сказали: "Наслідки будуть масштабнішими, ніж вигода".

В Інституті вивчення війни припустили, що за постачання дронів-камікадзе Іран проситиме Росію про допомогу зі своєю ядерною програмою, використовуючи таким чином її залежність.

6 листопада спецпредставник США по Ірану заявив, що Тегеран постачав Росії дрони вже під час війни.

7 листопада у ГУР МО сказали, що українській владі відомо про плани Росії придбати в Ірані балістичні ракети "Fateh-110" та "Zolfaghar" і доставити їх повітряним шляхом до Криму та морським шляхом до російських портів на Каспії.

Аналітики вважають, що Іран поширенням інформації про приїзд секретаря Ради національної безпеки Росії Миколи Патрушева намагається продемонструвати поглиблення співпраці з Москвою.

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