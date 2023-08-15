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Шмигаль: коаліція з 35 держав готова бойкотувати Олімпіаду, якщо Росію і Білорусь допустять до змагань

15 серпня, 2023 вiвторок
00:43
Спорт Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна та ще понад три десятки країн готові бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до участі в ній допустять Росію та Білорусь

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Україна налаштована рішуче. Сформована потужна міжнародна коаліція за чесний спорт, куди входять 35 держав. Разом ми готові бойкотувати Олімпійські Ігри в Парижі, якщо РФ та Білорусь будуть допущені до участі у змаганнях. Очікуємо, що МОК прийме правильне рішення та рішуче відсторонить агресора від Олімпіади", - написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України також нагадав, що з початку масштабного вторгнення РФ убила сотні українських спортсменів.

"Держави, які заплямували себе кров'ю українців, не можуть брати участь в Олімпійських іграх. За час повномасштабної війни Росія вбила 340 українських спортсменів і тренерів, зруйнувала або пошкодила 343 спортивні об'єкти, щодня атакує мирні міста і села ракетами та дронами", - написав Шмигаль.

Раніше міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024 навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. На думку президента МОК, застереження президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта щодо бойкоту Олімпіади-2024 "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами. 

Президент МОК Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини. 

30 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволяє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

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Денис Шмигаль
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