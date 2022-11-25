Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години", - зазначив він.

Очільник уряду уточнив, що через погодні умови складною залишається ситуація в Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях. Водночас у Харківській і Херсонській областях інфраструктуру пошкоджено через масовані обстріли, які тривають останні два дні.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передасть Україні 80 генераторів.

Кабінет Міністрів 25 листопада ухвалив рішення про заборону експорту паливної деревини, яка знадобиться для опалення приміщень.

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