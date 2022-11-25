Шмигаль про енергетичну ситуацію: у кожній області знеструмлено від 200 до 400 тис. споживачів
Від 200 до 400 тисяч споживачів знеструмлені в кожній області України в певні години
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Уся магістральна високовольтна інфраструктура працює, але проблеми зберігаються в розподільчих мережах обленерго по території всієї держави. В середньому від 200 до 400 тис. споживачів знеструмлені в кожній області в ті або інші години", - зазначив він.
Очільник уряду уточнив, що через погодні умови складною залишається ситуація в Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях. Водночас у Харківській і Херсонській областях інфраструктуру пошкоджено через масовані обстріли, які тривають останні два дні.
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