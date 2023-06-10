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Шольц планує провести телефонну розмову з Путіним: закликатиме закінчити війну

10 червня, 2023 субота
15:42
Світ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається "найближчим часом" провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що найближчим часом Шольц дзвонитиме Путіну для того, щоб закликати його вивести війська з України.

"Я планую зробити це знову найближчим часом", - сказав канцлер.

Виступаючи на з'їзді німецької протестантської церкви в Нюрнберзі, Шольц сказав, що раніше вже розмовляв з Путіним по телефону.

  • 25 травня Віктор Хренін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. 
  • Невдовзі після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країні.
  • Пізніше Хренін пояснив, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
  • 9 червня Путін заявив, що РФ розташує тактичну ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.
Україна
Росія
Володимир Путін
Німеччина
Війна з Росією
Олаф Шольц
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