Про це пише The Guardian.

Зазначається, що найближчим часом Шольц дзвонитиме Путіну для того, щоб закликати його вивести війська з України.

"Я планую зробити це знову найближчим часом", - сказав канцлер.

Виступаючи на з'їзді німецької протестантської церкви в Нюрнберзі, Шольц сказав, що раніше вже розмовляв з Путіним по телефону.