Шольц планує провести телефонну розмову з Путіним: закликатиме закінчити війну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається "найближчим часом" провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це пише The Guardian.
Зазначається, що найближчим часом Шольц дзвонитиме Путіну для того, щоб закликати його вивести війська з України.
"Я планую зробити це знову найближчим часом", - сказав канцлер.
Виступаючи на з'їзді німецької протестантської церкви в Нюрнберзі, Шольц сказав, що раніше вже розмовляв з Путіним по телефону.
- 25 травня Віктор Хренін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- Невдовзі після цього самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї в країні.
- Пізніше Хренін пояснив, що розташування на території країни тактичної ядерної зброї допоможе "охолодити войовничу риторику" Заходу та України.
- 9 червня Путін заявив, що РФ розташує тактичну ядерну зброю у Білорусі після 7-8 липня, коли для неї підготують необхідні споруди.
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