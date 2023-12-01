"Штучно створене тло": Верещук заявила, що між політичним та військовим керівництвом немає жодних конфліктів

Про це в інтервʼю Голосу Америки заявила віцепремʼєрка - міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Я не бачу жодних розбіжностей. Хоча я розумію, звідки беруться такі розмови. Росії дуже вигідно використовувати будь-який політичний підтекст, контекст, натяк, акцент, букву навіть - аби вкинути кістку розбрату", - сказала вона.

За її словами, розуміння є також і на неформальному рівні.

"Я не знаю, чи це правильно, але я це скажу. Нещодавно був день народження в Андрія Борисовича Єрмака. В робочому порядку через декілька днів я прийшла привітати, і бачила там Валерія Федоровича Залужного, разом з командувачами. Вони абсолютно нормально спілкувались, вітали один одного. Бачила Володимира Олександровича, всіх бачила в одному гроні - людей, які поважають одне одного. Я чула їхні слова. І я не маю підстав не довіряти словам Валерія Федоровича, який говорив їх абсолютно відкрито, щиро - таким, яким він і є", - розповіла Верещук.

“Я вважаю це зайвим обговорювати. Але тим не менш, вважаю за потрібне засвідчити: я сама це бачила, і буду ще раз і ще раз наполягати. Немає жодних конфліктів. Це все штучно створюване тло, бо так легше: розділяй і володарюй. Ми вже сто років тому це проходили. Ми двісті років тому це проходили”, - додала віцепремʼєрка.

Передісторія

Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

“Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

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Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки.

Безугла не вважає помилкою свої критичні пости на адресу Генштабу ЗСУ

Високопосадовець НАТО анонімно заперечив припущення, які лунають від окремих політиків в Україні, що "у Залужного немає плану".

Заява народної депутатки від "Слуги Народу" Мар'яни Безуглої про необхідність звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – її особиста думка та не є позицією Офісу президента чи Володимира Зеленського, - сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.