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Сі Цзіньпін: Безпека Китаю стає все більш нестабільною та невизначеною

9 листопада, 2022 середа
05:23
Світ Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір посилювати військовий вишкіл в країні, адже безпека КНР стає "все більш нестабільною"

Про це пише Reuters.

"Китай всебічно посилюватиме свою військову підготовку та підготовку до будь-якої війни", - цитують Сі Цзіньпіна.

Лідер Китаю вважає, що безпека його країни стає "все більш нестабільною та невизначеною".

  • 17 вересня заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що Китай планує захопити Тайвань до 2027 року. При цьому Сі Цзіньпін  ще не прийняв рішення щодо самого вторгнення, але хоче мати таку можливість. Відомо, що Тайвань вивчає український спосіб ведення інформаційної війни проти Росії, для того, щоб побудувати лінію захисту у випадку нападу Китаю.
  • Також лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність працювати зі Сполученими Штатами, щоб знайти спосіб налагодити зв'язки обох сторін. При цьому Сі зазначив, що Китай та США розходяться у думках у тайванському питанні, а також у питанні відносин КНР та РФ. Крім того, китайський лідер засудив іноземне втручання у справи Тайваню та заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати проти нього силу.

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Китай
Сі Цзиньпін
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