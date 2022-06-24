Соратник Путіна зазначив, що Лондон стане першою ціллю Росії у разі початку третьої світової

Про це він заявив в ефірі "Первого канала", інформує британський Sky News.

"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО. По-друге, ми послабимо всю їх систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%. По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів" – розповів Гурульов.

Відзначимо, що за даними головного управління розвідки Міноборони України, Гурульов є воєнним злочинцем, який брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України у 2014-15 роках.

Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.

20 червня Росія розпочала військовий збір в Калінінградській області.

21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою".

21 червня секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb