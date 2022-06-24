Соратник Путіна зазначив, що Лондон стане першою ціллю Росії у разі початку третьої світової
Андрей Гурульов попередив, що Лондон стане першим містом, яке будуть бомбити у разі конфлікту, у який може перерости "блокада Калінінграда"
Про це він заявив в ефірі "Первого канала", інформує британський Sky News.
"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО. По-друге, ми послабимо всю їх систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%. По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів" – розповів Гурульов.
Відзначимо, що за даними головного управління розвідки Міноборони України, Гурульов є воєнним злочинцем, який брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України у 2014-15 роках.
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