Соратник Трампа відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США

Про це пише The Washington post.

Джордан заявив, що не братиме участі у голосуванні за місце спікера втретє, та підтримав розширення законодавчих повноважень тимчасового спікера Патріка Т. МакГенрі.

На цей момент Джордан залишається призначеним спікером і залишає за собою можливість провести голосування на цю посаду в будь-який час.

Довідково. Джим Джордан - представник Республіканської партії в Палаті представників. Є активним прибічником експрезидента Дональда Трампа, протестує проти надання допомоги Україні.