Соратник Трампа відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США
Соратник Трампа та противник допомоги Україні Джим Джордан відмовився від боротьби за посаду спікера палати представників США
Про це пише The Washington post.
Джордан заявив, що не братиме участі у голосуванні за місце спікера втретє, та підтримав розширення законодавчих повноважень тимчасового спікера Патріка Т. МакГенрі.
На цей момент Джордан залишається призначеним спікером і залишає за собою можливість провести голосування на цю посаду в будь-який час.
Довідково. Джим Джордан - представник Республіканської партії в Палаті представників. Є активним прибічником експрезидента Дональда Трампа, протестує проти надання допомоги Україні.
- 30 вересня спікер палати представників Кевін Маккарті заявив, що гроші на допомогу Україні мають бути виключені із законопроєкту про додаткові витрати, щоб запобігти шатдауну. Зрештою, так його і проголосували.
- 4 жовтня палата представників відправила у відставку Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати конгресу США.
- 11 жовтня кандидатом на посаду спікера палати представників США від республіканської партії став Стів Скаліз. За підсумками таємного голосування, 113 голосів віддали за Стіва Скаліза та 99 – за Джима Джордана. 13 жовтня він раптово відмовився від своєї кандидатури, через розбіжності з однопартійцями.
- Члени Республіканської партії США обрали конгресмена Джима Джордана кандидатом на посаду спікера палати представників.
- У середу, 18 жовтня, конгресмен Джим Джордан вдруге не набрав потрібну кількість голосів під час голосування за нового спікера палати представників США.
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