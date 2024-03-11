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Огляд

Джошуа знищив Нганну, Лавров розлютив Баха, а у ЛЧ визначилися перші чвертьфіналісти. Головні новини світового спорту за тиждень

Дмитро Марценишин
11 березня, 2024 понедiлок
10:19
Спорт Ентоні Джошуа та Френсіс Нганну (ліворуч)

Із 4 до 10 березня головними подіями у світовому спорту стали перемога Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну, заява президента МОК Томаса Баха про порушення РФ Олімпійської хартії та повторні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джошуа нокаутував Нганну

8 березня відбувся бій між ексчемпіоном світу в надважкій вазі з боксу британцем Ентоні Джошуа та колишнім чемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсісом Нганну. 

Француз камерунського походження наприкінці 2023 року створив сенсацію, коли у своєму першому в кар'єрі боксерському поєдинку відправив у нокдаун іншого представника Великої Британії - чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсона Ф'юрі, який зміг перемогти лише роздільним рішенням суддів. 

Багато експертів очікували, що Нганну створить проблеми й Джошуа. Проте британець показав, як професійний боксер повинен розбиратися з бійцем, який лише вдруге виходить на ринг.   

Вже у середині першого раунду Джошуа відправив суперника в нокдаун. Нганну піднявся та зумів завершити трихвилинку. Однак вже у другому раунді Джошуа ще раз вклав француза на підлогу, а потім потужним ударом нокаутував опонента. 

Наступний поєдинок Ентоні Джошуа може провести проти переможця двох боїв за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Фюрі та українцем Олександром Усиком. 

Президент МОК Бах нагадав Росії, де її місце у сучасному спорті

Томас Бах

Томас Бах, Фото: Getty Images

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах за два роки після повномасштабного вторгнення РФ в Україну зробив усе, аби повернути росіян до світового спорту. Вони повернулися до міжнародних змагань у більшості видів спорту та отримали право виступати на Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі.  

Але навіть лояльний до Москви німець не стримався після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який звинуватив президента МОК у зраді ідеалів олімпійського руху

"З кожним днем ​​ми бачимо дедалі більш агресивні заяви російського уряду та офіційних осіб. Ця агресивність походить від того самого уряду, який стояв за скандальними маніпуляціями з антидопінговою системою до, під час і після зимової Олімпіади у Сочі у 2014 році", - сказав Бах.

Президент МОК також нагадав, що Росія перебуває у нинішньому статусі в світовому спорті через грубе порушення Олімпійської хартії.

"Російський уряд ігнорує той факт, що він змусив нас так діяти через своє вторгнення та анексію частини України. Вони навіть зобов'язали Олімпійський комітет Росії також анексувати частини, які перебувають під юрисдикцією НОК України. Ось у чому причина цього: до наших дій нас призвело грубе порушення Олімпійської хартії", - пояснив Бах.

"Баварія", ПСЖ, "Манчестер Сіті" та "Реал" вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Андрій Лунін (ліворуч), Реал - Лейпциг

Андрій Лунін (ліворуч), "Реал" - "Лейпциг", Фото: Getty Images

Минулого тижня визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. 5 березня ПСЖ розпочинав гостьову гру з "Реал Сосьєдадом" після перемоги у Парижі 2:0. У Сан-Себастьяні французів ПСЖ на 15-й хвилині вивів вперед Кіліан Мбаппе. На початку другого тайму форвард парижан зробив дубль та остаточно прибрав інтригу в протистоянні з іспанцями. "Реал Сосьєдад" забив гол престижу на 89-й хвилині зусиллями Мікеля Меріно. ПСЖ переміг "Реал-Сосьєдад" 2:1.

У Мюнхені "Баварія" була змушена відіграватися після поразки в Римі від "Лаціо" 0:1. 

Німці вийшли вперед на 39-й хвилині - забив Гаррі Кейн. Незадовго до перерви перевагу мюнхенців збільшив Томас Мюллер. На 66-й хвилині Кейн забив вдруге та встановив остаточний рахунок. "Баварія" перемогла "Лаціо" 3:0 та стала чвертьфіналістом ЛЧ. 

6 березня "Манчестер Сіті" розпочинав домашню гру з "Копенгагеном" із запасом, який створив у Данії, де переміг 3:1. 

"Ман Сіті" вистачило 9 хвилин, аби забити двічі. Відзначилися Мануель Аканджі та Хуліан Альварес. Данці скоротили відставання в середині першого тайму зусиллями Мохамеда Ельюнуссі. Англійці забили втретє перед свистком на перерву - автором голу став Ерлінг Холанд. "Манчестер Сіті" переміг "Копенгаген" 3:1. 

"Реал" у виїзному матчі з "Лейпцигом" переміг 1:0 лише завдяки українському голкіперу Андрію Луніну, якого тоді визнали найкращим гравцем зустрічі. 

У Мадриді Лунін знову вийшов на гру з німцями у стартовому складі. Його команда вийшла вперед на 65-й хвилині, коли забив Вінісіус Жуніор. Проте "Лейпциг" майже одразу відігрався - забив Віллі Орбан. Німці були близькими, аби перевести гру в овертайм, але іспанці встояли, звели матч внічию 1:1 та вийшли до чвертьфіналу. 

Майкл Тайсон у 57 років повертається на ринг

Майк Тайсон

Майк Тайсон, Фото: Getty Images

7 березня стало відомо, що легендарний американський боксер Майк Тайсон домовився про бій з відеоблогером Джеком Полом. Поєдинок відбудеться від 20 липня в американському місті Арлінгтон. Наживо бій покаже стрімінговий сервіс Netflix.

"Найбільший бій XXI століття, на найбільшому стадіоні в США, на найбільшій стрімінговій платформі світу… У мене є шанс проявити себе проти найбільшого чемпіона світу в надважкій вазі, найгіршої людини на планеті та найнебезпечнішого боксера всіх часів. Час покласти "Залізного Майка" спати", - написав Пол. 

27-річний Джейк Пол здобув на професійному ринзі 9 перемог та зазнав 1 поразки.   

57-річний Майк Тайсон є колишнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. На його рахунку 44 перемоги, 6 поразок та 1 нічия. 

Майк Тайсон провів останній офіційний поєдинок у 2005 році та програв ірландцю Кевіну Макбрайду. Після цього він виступав лише у виставкових боях. Останній з них у 2020 році він звів внічию з Роєм Джонсом зі США.  

Наразі не відомо, який статус матиме поєдинок Тайсон - Пол. 

Ферстаппен виграв Гран-прі Саудівської Аравії у Формулі-1 

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен, Фото: Getty Images

9 березня відбувся другий у новому сезоні етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. У Джидді, як і в Бахрейні, знову переміг пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Нідерландець виграв кваліфікацію та довів свою перевагу в гонці. Другим фінішував мексиканець Серхіо Перес з Red Bull, третім Шарль Леклер з Монако, який виступає за Ferrari. Семиразовий чемпіон світу британець Люїс Гемілтон з Mercedes став лише дев'ятим. 

Наступний етап Формули-1 пройде 24 березня у Мельбурні (Австралія). 

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Олімпіада-2024
Тайсон Ф'юрі
Лаціо
Ентоні Джошуа
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