Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень

Фіаско в єврокубках: "Динамо" та "Шахтар" знову програли свої матчі

Цього тижня повернулись єврокубкові матчі, де Україну в Лізі чемпіонів презентує "Шахтар", а у Лізі Європи - "Динамо". Проте результати наших команд не принесли нашій країні очок у рейтинг коефіцієнтів.

У Лізі чемпіонів "Шахтар" насправді був близький до перемоги. Донецька команда до 87-ї хвилини вела в рахунку 2:0, при цьому перебуваючи у меншості. Проте у кінцеві хвилини нідерландський ПСВ забив тричі й у результаті переміг 3:2.

"Шахтар" після 5-х турів має 4 бали та займає 26 позицію. Для виходу у стикові матчі потрібно фінішувати у топ-24. Далі на українців чекають матчі проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд) і французького "Бреста".

Рікардо Пепі та Дмитро Різник (праворуч). Фото: Getty Images

Київське "Динамо" перебуває у гіршому становищі. У 5-му турі ЛЄ українці програли чеській "Вікторії Плзень" (1:2). Єдиний гол на завершальних хвилинах забив Владислав Кабаєв.

За словами тренера "Динамо", команда не дуже впевнено почала гру.

"Я думаю, що на такому рівні індивідуальна майстерність має велике значення. Я не можу дорікнути своїм гравцям у небажанні. Вони прагнули, намагалися, але індивідуальна майстерність як у завершенні, так і в обороні дається взнаки", - заявив Олександр Шовковський.

"Динамо" залишається єдиною командою в нинішній ЛЄ, яка не набрала жодного очка та займає останнє, 36-те місце.

Денис Попов (ліворуч). Фото: Getty Images

Проте для українського футболу був і позитив! 17-річний українець Артем Степанов зіграв за німецький "Баєр" у Лізі чемпіонів.

Тренерський штаб "Баєра" довірився Степанову у матчі проти австрійського "Зальцбурга" на 73-й хвилині. Станом на цей час рахунок був 5:0 на користь німецької команди.

Для 17-річного форварда це дебют в основній команді. У поточному сезоні Степанов провів 16 матчів за "Баєр" U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.

Артем Степанов у матчі за "Баєр", Фото: Getty Images

Стрибки на лижах з трампліна: 17-річна Глухова побила рекорд України

На минулих вихідних 17-річна спортсменка Жанна Глухова пробилась до основного раунду Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна.

У кваліфікації Глухова пролетіла 105,5 м, отримала за свій стрибок 78 балів та оновила національний рекорд України. Цей результат дозволив їй потрапити в найкращі 40 та пробитися до основного раунду Кубка світу.

В основному раунді Глухова стала авторкою ще одного нацрекорда. Українка змогла посісти 36-те місце — найкращий результат України в історії на рівні КС.

Фото: Base of Ukrainian Sports

Футболіст збірної України зацікавив "Манчестер Сіті"

За інформацією Football Insider, "Борнмут" готовий до продажу Іллі Забарного та прийме пропозицію від "Манчестер Сіті". Український футболіст нібито не проти перейти в команду Хосепа Гвардіоли.

У "Борнмута" вже є досвід продажу своїх найкращих футболістів. Влітку клуб покинув Домінік Соланке. Тоді клуб заробив більше ніж 60 млн євро. Подібну суму вони розраховують отримати за Забарного.

Раніше повідомлялось, що Забарним також цікавиться "Реал", англійські "Челсі" та "Тоттенгем".

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут" в АПЛ. Фото: Getty Images

У Кличка зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою, - ЗМІ

За інформацією Mail Sport, Володимир Кличко хотів битись за титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) з Даніелем Дюбуа на вечорі боксу у Саудівській Аравії 22 лютого.

Проте переговори зірвались після поєдинку Майка Тайсона та блогера Джейка Пола. Організатори івенту у Саудівській Аравії вирішили не ризикувати повторенням ситуації з 58-річним американцем, який у 8-раундовому поєдинку зміг завдати лише 18 точних ударів.

Володимир Кличко ж нібито "одержимий" ідеєю перемогти Даніеля Дюбуа та стати найстаршим чемпіоном світу IBF.

Володимир Кличко, Фото: Getty Images