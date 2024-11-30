Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень
Огляд

Фіаско "Динамо" та "Шахтаря" у єврокубках, повернення Кличка-молодшого на ринг: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
30 листопада, 2024 субота
15:34
Спорт Дмитро Різник, ПСВ - "Шахтар"

З 24 по 30 листопада 2024 року в українському спорті трапилась низка важливих подій: "Динамо" та "Шахтар" програли свої матчі у єврокубках, а також стало відомо, що Володимир Кличко вів перемовини про повернення на ринг

Зміст

Фіаско в єврокубках: "Динамо" та "Шахтар" знову програли свої матчі

Цього тижня повернулись єврокубкові матчі, де Україну в Лізі чемпіонів презентує "Шахтар", а у Лізі Європи - "Динамо". Проте результати наших команд не принесли нашій країні очок у рейтинг коефіцієнтів.

У Лізі чемпіонів "Шахтар" насправді був близький до перемоги. Донецька команда до 87-ї хвилини вела в рахунку 2:0, при цьому перебуваючи у меншості. Проте у кінцеві хвилини нідерландський ПСВ забив тричі й у результаті переміг 3:2.

"Шахтар" після 5-х турів має 4 бали та займає 26 позицію. Для виходу у стикові матчі потрібно фінішувати у топ-24. Далі на українців чекають матчі проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд) і французького "Бреста".

Рікардо Пепі та Дмитро Різник (праворуч), ПСВ - "Шахтар"

Рікардо Пепі та Дмитро Різник (праворуч). Фото: Getty Images

Київське "Динамо" перебуває у гіршому становищі. У 5-му турі ЛЄ українці програли чеській "Вікторії Плзень" (1:2). Єдиний гол на завершальних хвилинах забив Владислав Кабаєв.

За словами тренера "Динамо", команда не дуже впевнено почала гру.

"Я думаю, що на такому рівні індивідуальна майстерність має велике значення. Я не можу дорікнути своїм гравцям у небажанні. Вони прагнули, намагалися, але індивідуальна майстерність як у завершенні, так і в обороні дається взнаки", - заявив Олександр Шовковський.

"Динамо" залишається єдиною командою в нинішній ЛЄ, яка не набрала жодного очка та займає останнє, 36-те місце.  

Денис Попов (ліворуч), Динамо - Вікторія

Денис Попов (ліворуч). Фото: Getty Images

Проте для українського футболу був і позитив! 17-річний українець Артем Степанов зіграв за німецький "Баєр" у Лізі чемпіонів.

Тренерський штаб "Баєра" довірився Степанову у матчі проти австрійського "Зальцбурга" на 73-й хвилині. Станом на цей час рахунок був 5:0 на користь німецької команди.

Для 17-річного форварда це дебют в основній команді. У поточному сезоні Степанов провів 16 матчів за "Баєр" U-19, в яких відзначився 11 голами та 4 асистами.

Артем Степанов, Ліга чемпіонів, "Баєр"

Артем Степанов у матчі за "Баєр", Фото: Getty Images

Стрибки на лижах з трампліна: 17-річна Глухова побила рекорд України

На минулих вихідних 17-річна спортсменка Жанна Глухова пробилась до основного раунду Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна.

У кваліфікації Глухова пролетіла 105,5 м, отримала за свій стрибок 78 балів та оновила національний рекорд України. Цей результат дозволив їй потрапити в найкращі 40 та пробитися до основного раунду Кубка світу.

В основному раунді Глухова стала авторкою ще одного нацрекорда. Українка змогла посісти 36-те місце — найкращий результат України в історії на рівні КС.

Фото: Base of Ukrainian Sports

Футболіст збірної України зацікавив "Манчестер Сіті"

За інформацією Football Insider, "Борнмут" готовий до продажу Іллі Забарного та прийме пропозицію від "Манчестер Сіті". Український футболіст нібито не проти перейти в команду Хосепа Гвардіоли.

У "Борнмута" вже є досвід продажу своїх найкращих футболістів. Влітку клуб покинув Домінік Соланке. Тоді клуб заробив більше ніж 60 млн євро. Подібну суму вони розраховують отримати за Забарного.

Раніше повідомлялось, що Забарним також цікавиться "Реал", англійські "Челсі" та "Тоттенгем".

Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ

Ілля Забарний у матчі за "Борнмут" в АПЛ. Фото: Getty Images

У Кличка зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою, - ЗМІ

За інформацією Mail Sport, Володимир Кличко хотів битись за титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) з Даніелем Дюбуа на вечорі боксу у Саудівській Аравії 22 лютого.

Проте переговори зірвались після поєдинку Майка Тайсона та блогера Джейка Пола. Організатори івенту у Саудівській Аравії вирішили не ризикувати повторенням ситуації з 58-річним американцем, який у 8-раундовому поєдинку зміг завдати лише 18 точних ударів.

Володимир Кличко ж нібито "одержимий" ідеєю перемогти Даніеля Дюбуа та стати найстаршим чемпіоном світу IBF.

Володимир Кличко

Володимир Кличко, Фото: Getty Images

Теги:
Статті
Новини
Бокс
Володимир Кличко
Динамо Київ
Шахтар
Ліга чемпіонів
Збірна України
Ліга Європи
єврокубки
Манчестер Сіті
Байєр
Футбольні трансфери
Прем'єр-ліга Англії
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Юлія Лаврук
28 листопада, 2024 четвер
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
З членством у НАТО: Зеленський припустив припинення війни без повернення територій
Вікторія Спартц
Автор Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.69
    Продаж 44.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 листопада
16:02
OPINION
Чому в Енергоатомі досі люди держзрадника Деркача?
15:44
На ТОТ Херсонщини росіяни вилучають у цивільних човни на потреби "СВО"
15:15
Ексклюзив
мобілізація
Правда посередині: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку
15:03
Оновлено
Окупанти зранку атакували Мирноград: дві людини загинули, є постраждалі
14:48
Інтерв’ю
Януш Буґайський
Російська Федерація почне валитися ще за Путіна, - американський політолог Буґайський
14:35
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив, що в країні не буде "українського Майдану"
14:02
Ексклюзив
Дональд Трамп
Контакти Трампа з Москвою вже почалися, - політик Рибачук
14:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
Питання відправки французьких і британських військових в Україну розглядають предметніше, шантаж Путіна провалюється, - Піонтковський
14:00
OPINION
Потрібна нова мітла проти "тіньового" нафтового флоту росіян
13:30
ІТ технології
Українська IT-армія паралізувала роботу звʼязку та інтернету росіян, - Мінцифри
13:24
Тайвань прапор
Запчастини для F-16 і радари: держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на $385 млн
12:59
радіотехнічні війська
Радіотехнічні війська зафіксували майже мільйон повітряних цілей РФ з початку великої війни
12:41
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 листопада: скільки коштує в обмінниках долар і євро
12:35
Оновлено
Аеропорт Алеппо
Російська авіація спільно з сирійською вперше з 2016 року обстріляла Алеппо та інші міста, захоплені повстанцями, - ЗМІ
12:20
Російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові заочно повідомили про підозру
12:06
Ексклюзив
Обстріл Нової Каховки 26 листопада
"Ймовірно в автобусі була завчасно підготовлена вибухівка": заступник голови Херсонської облради Соболевський про обстріл у Новій Каховці
12:05
На фото: стабпункт під Бахмутом, монітор біля пораненого
Японська компанія розробила роботизовані костюми для реабілітації важкопоранених українських військових
12:02
Карло Формоза
Конференція з відновлення України у Римі зосередиться на чотирьох напрямках, - посол Італії Формоза
12:00
OPINION
Чому Україні не підходить "довга стратегія"
10:56
Минулої доби росіяни вбили мирного жителя Донеччини
10:51
Оновлено
Херсон
Війська РФ атакували громадський транспорт у Херсоні: поранено 7 людей
10:48
Під час атаки по Україні 28 листопада F-16 знищили 7 російських крилатих ракет, - Зеленський
10:30
Ексклюзив
РЛС "Подльот"
Знищена РЛС "Подлет" була складовою ППО росіян в Криму, - ВМС ЗСУ
10:17
евакуація
У Боровій на Харківщині завершили примусову евакуацію дітей із сім’ями
10:01
OPINION
Про ЩО домовлятися з Росією?
10:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
09:56
ЗАЕС окупанти
Запорізька АЕС втретє за місяць опинилась на межі блекауту через російський обстріл
09:54
бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
"Каста" і два "Подльоти": бійці ГУР уразили три російські РЛС в окупованому Криму
09:46
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль розповів, чи можливе часткове відкриття авіапростору над Україною
09:36
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили 8 з 10 ворожих дронів
09:22
Присвячена загиблим побратимам: "Культурний десант" випустив кліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення"
08:35
Огляд
Недосип, мавпа за рогом і Всесвіт у кріслі - 5 книг про те, як запустити свій мозок на повну
08:18
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: є загиблий і руйнування
08:14
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 192 боєзіткнення: найгарячіше було на Курахівському напрямку
08:05
OPINION
Енергетика: припиніть дурити суспільство
07:50
протест у Тбілісі, 29 листопада
У Грузії розігнали багатотисячний протест: поліція затримала понад 100 мітингувальників
07:45
На фото втрати окупантів
Втрати армії РФ з початку великої війни перевищили 740 тис. військових
07:30
Енергетика
Балтійські країни визначилися із датою від’єднання від енергосистеми РФ та синхронізації з ЄС
07:07
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергують 2 російські кораблі, які є носіями "калібрів"
06:56
Бердянськ
В окупованому Бердянську вночі лунали вибухи: виникли перебої зі світлом та інтернетом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV