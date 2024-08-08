Конотоп через травму залишилася без медалі Олімпіади-2024 у важкій атлетиці

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Конотоп вважалася однією із фавориток змагань у вазі до 59 кг. У Париж українка приїхала у статусі віцечемпіонки світу. Триразова чемпіонка Європи на минулорічному ЧС з результатом 236 кг поступилася лише китаянці Луо Шифан, яка підняла у сумі 243 кг.

Українка розпочала змагання з ваги 104 кг, яку взяла у першій спробі у ривку. Проте вже під час другої спроби Конотоп відчула дискомфорт у нозі та припинила боротьбу у першій вправі, де її результат виявився п'ятим. Лідерство захопила Луо Шифан (107 кг), другою йшла канадійка Мод Шаррон (106), а колумбійка Єнні Альварес та Куо Хсінь-Чун з Тайваню підняли по 105 кг.

Конотоп зуміла продовжити боротьбу та у першій спробі у поштовху зафіксувала 123 кг. Але при спробі на 129 кг та 132 кг знову схопилася за стегно та із сумою 227 кг остаточно вибула з боротьби за медалі.

Золото із сумою 241 кг та новим олімпійським рекордом здобула Лоу Шифан, срібло отримала Мод Шаррон (236), бронзу - Куо Хсінь-Чун (235).

Олімпіада-2024

8 серпня

Важка атлетика

Жінки. До 59 кг

1. Лоу Шифан (Китай) - 241 кг (107 кг ривок + 134 кг поштовх), олімпійський рекорд

2. Мод Шаррон (Канада) - 236 (106+130)

3. Коу Хсінь-Чун (Тайвань) - 235 (105+130)

7. Каміла Конотоп (Україна) - 227 (104+123)

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.