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Оновлено

Конотоп через травму залишилася без медалі Олімпіади-2024 у важкій атлетиці

Дмитро Марценишин
8 серпня, 2024 четвер
18:09
Спорт Каміла Конотоп, Олімпіада-2024

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп виступила в категорії до 59 кг на Олімпійських іграх у Парижі

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Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024

Конотоп вважалася однією із фавориток змагань у вазі до 59 кг. У Париж українка приїхала у статусі віцечемпіонки світу. Триразова чемпіонка Європи на минулорічному ЧС з результатом 236 кг поступилася лише китаянці Луо Шифан, яка підняла у сумі 243 кг. 

Українка розпочала змагання з ваги 104 кг, яку взяла у першій спробі у ривку. Проте вже під час другої спроби Конотоп відчула дискомфорт у нозі та припинила боротьбу у першій вправі, де її результат виявився п'ятим. Лідерство захопила Луо Шифан (107 кг), другою йшла канадійка Мод Шаррон (106), а колумбійка Єнні Альварес та Куо Хсінь-Чун з Тайваню підняли по 105 кг. 

Конотоп зуміла продовжити боротьбу та у першій спробі у поштовху зафіксувала 123 кг. Але при спробі на 129 кг та 132 кг знову схопилася за стегно та із сумою 227 кг остаточно вибула з боротьби за медалі. 

Золото із сумою 241 кг та новим олімпійським рекордом здобула Лоу Шифан, срібло отримала Мод Шаррон (236), бронзу - Куо Хсінь-Чун (235). 

Олімпіада-2024

8 серпня

Важка атлетика

Жінки. До 59 кг

1. Лоу Шифан (Китай) - 241 кг (107 кг ривок + 134 кг поштовх), олімпійський рекорд

2. Мод Шаррон (Канада) - 236 (106+130) 

3. Коу Хсінь-Чун (Тайвань) - 235 (105+130)

7. Каміла Конотоп (Україна) - 227 (104+123)

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. 

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. 

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг. 

Теги:
Олімпіада
Олімпіада-2024
важка атлетика
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