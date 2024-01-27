Німеччина підтримала відсторонення російських та білоруських атлетів від міжнародних змагань

Про це пише Міністерство молоді та спорту України.

"Німеччина чітко висловилася на підтримку нашої позиції – вони підтримують відсторонення атлетів з росії та білорусі від міжнародних змагань та, зокрема, в Олімпіаді, у будь-якому статусі. Це потужний сигнал солідарності та підтримки України!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про рішення Німеччини заявив парламентський державний секретар Федерального міністерства внутрішніх справ ФРН Махмут Оздемір під час зустрічі з очільником Міністерства молоді та спорту України Матвієм Бідним.

Водночас очільник Мінмолодьспорту також запропонував використовувати базу даних спортсменів і тренерів, які підтримують війну, щоб унеможливити їх участь у міжнародних змаганнях.

Що відомо про участь росіян та білорусів в Олімпіаді

27 січня 2023 року очільник МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів у Олімпіаді-2024 навіть попри погрози України бойкотувати Ігри. За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкот Олімпіаду-2024, про від президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, "не відповідає місії МОК".

29 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що написав листа лідеру Франції Емманюелю Макрону через можливий допуск росіян на Олімпіаду-2024 у Парижі.

У МОК відповіли на критику з боку української влади та спортивної спільноти, назвавши її наклепами.

Томас Бах заявив, що відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань є порушенням прав людини.

30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

22 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, у якій закликала МОК не допускати спортсменів з Білорусі та РФ до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх в Парижі у 2024 році навіть під нейтральним прапором.

26 липня національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від МОК запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким чином, Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з Росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

14 серпня тодішній міністр спорту Вадим Гутцайт заявив, що Україна виступить на Олімпіаді-2024 навіть за умови участі в Іграх росіян та білорусів у нейтральному статусі.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет дозволив атлетам з Росії та Білорусі виступити на Іграх-2024 у нейтральному статусі.

У Мінмолодьспорту заявили, що Україна через таке рішення МОК розглядає можливість бойкоту Олімпіади в Парижі.

Президент МОК Томас Бах зробив заяву, що росіян та білорусів допустили до Олімпіади-2024, адже спортсмени не мають бути покарані за дії своїх урядів.

4 січня стало відомо, що МОК не допустив росіян і білорусів до юнацької зимової Олімпіади-2024