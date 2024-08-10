Олімпіада-2024: хто з українців виступає 10 серпня. Розклад

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Розклад змагань на 10 серпня

11:00 Стрибки у воду. Вишка, 10 м, півфінал, чоловіки. Олексій Середа

12:00 Веслувальний спринт. Байдарки-одиночки 500 м, півфінали, жінки. Марія Повх

12:00 Вільна боротьба. Чоловіки. Мураз Мчелідзе (до 97 кг), Олександр Хоцянівський (до 125 кг)

12:40 Веслувальний спринт. Каное-одиночки 200 м, півфінали, жінки. Людмила Лузан

12:50 Веслувальний спринт. Каное-одиночки 200 м, півфінали, жінки. Анастасія Рибачок

15:10 Сучасне п’ятиборство. Особистий залік, півфінал, фехтування, бонус-раунд, жінки. Валерія Пермикіна

17:17 Брейкінг. Груповий етап, чоловіки. Олег Kuzya Кузнєцов

20:00 Легка атлетика. Стрибки у висоту, фінал, чоловіки. Олег Дорощук

20:30 Синхронне плавання. Довільна програма, дуети. Марина і Владислава Алексіїви

22:15 Вільна боротьба. До 62 кг, фінал, жінки. Ірина Коляденко

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 11 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові.

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.