"Пишаюся тим, що я українець": олімпійський чемпіон з боксу Олександр Хижняк повернувся до Києва

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Ми разом з вами йшли до цієї нагороди, ви знаєте якої ціни ця медаль. Тому я хотів би привітати кожного з вас, усіх українців, з цією нагородою. Я дійсно присвячую цю нагороду кожному українцю", - сказав Хижняк.

Крім цього, він подякував кожному прикордоннику та бійцю, які боронять Україну.

"Це наша з вами спільна нагорода. Я пишаюся тим, що я полтавець. Я пишаюся тим, що я українець. Я пишаюся тим, що я зміг гідно представити нашу країну", - наголосив спортсмен.

Про золото з боксу на Олімпіаді у Парижі

8 серпня український боксер Олександр Хижняк зустрівся у фіналі Олімпійських ігор у Парижі в категорії до 80 кг з Нурбеком Оралбаєм з Казахстану.

Хижняк активно розпочав фінал проти чинного чемпіона світу Оралбая та діяв першим номером. Судді віддали стартовий раунд українцю – 3:2. У другій трихвилинці Хижняк продовжив пресингувати, а казахстанець вдало діяв на контратаках та виграв раунд 3:2. Рахунок на картках зрівнявся.

У вирішальному раунді сили боксерів знову були рівними, але Хижняк інтенсивніше провів заключну хвилину. Судді у підсумку віддали перевагу в раунді українцю – 5:0. Загалом Олександр Хижняк здобув перемогу роздільним рішенням суддів – 30:27, 30:27, 29:28, 28:29, 28:29 – та став олімпійським чемпіоном.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 11 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові.

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан – у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.