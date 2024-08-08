Україна зупинилася за крок від нагороди у фіналі Олімпіади-2024 з веслування на байдарках-четвірках
Чоловічі збірна України фінішувала четвертою у фіналі змагань з веслування на байдарках-четвірках на 500 м на Олімпійських іграх у Парижі
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
Данило Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін, Ігор Трунов у півфіналі завершили свій заїзд на 500 м четвертими та пробилися до фіналу.
У фінальному заїзді збірна України подолала дистанцію за 1 хв 21,01 сек та фінішувала четвертою. Золото здобула Німеччина, срібло - Австралія, бронзу - Іспанія.
Українці вперше виступали в олімпійському фіналі в цій дисципліні.
Олімпіада-2024
8 серпня
Веслування на байдарках та каное
Чоловіки. Байдарка-четвірка. 500 м
1. Німеччина - 1.19,80
2. Австралія - 1.19,84
3. Іспанія - 1.20,05
4. Україна - 1.21,01
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 8 медалей - 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові.
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці.
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.
Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який 8 серпня виступить у фіналі в категорії до 67 кг.
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