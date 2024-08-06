Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт Українка Лівач побореться за бронзову нагороду Олімпіади-2024

Українка Лівач побореться за бронзову нагороду Олімпіади-2024

Влад Дідусь
6 серпня, 2024 вiвторок
20:39
Спорт Оксана Лівач, боротьба

Українська спортсменка Оксана Лівач побореться за медаль Олімпійських ігор через втішні сутички

Зміст

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

У втішній сутичці українська борчиня Оксана Лівач, яка поступилась у чвертьфіналі, зустрінеться з чинною олімпійською чемпіонкою, японкою Юї Сусакі.

Для здобуття бронзи Лівач потрібно перемогти у втішній сутичці, а потім — у бронзовій. Змагання чекає на українку завтра, 7 серпня.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 7 медалей - 2 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. 

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. 

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота.

Окрім цього, щонайменше срібну нагороду собі гарантував боксер Олександр Хижняк у категорії до 80 кг, де він 7 серпня битиметься у фіналі.

Теги:
Олімпіада
вільна боротьба
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
Читайте також:
сили ППО
Автор Увесь Лесь
6 серпня, 2024 вiвторок
РФ у ніч на 6 серпня атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві та Одесі працювала ППО, у кількох областях лунали вибухи
Севастополь
Автор Дар'я Куркіна
5 серпня, 2024 понедiлок
РФ після потоплення підводного човна "Ростов-на-Дону" перевіряє узбережжя окупованого Севастополя, - "Атеш"
Преображення Господнє та Яблучний Спас
Автор Крістіна Слончак
4 серпня, 2024 неділя
Коли Преображення Господнє та Яблучний Спас у 2024: заборони, значення та традиції
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.94
    Купівля 40.94
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 44.67
    Продаж 45.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
6 серпня
21:07
Аналітика
Сергій Згурець
Що відбувається на кордоні з РФ в Курській області та чим ворог атакував вночі передмістя Києва. Колонка Сергія Згурця
21:04
Нью-Йорк, Донеччина
У DeepState заявили про погіршення обстановки у Нью-Йорку та загрозу втрати селища на Донеччині у найближчій перспективі
20:47
ппо
Сили оборони збили російський гелікоптер над Сумщиною
20:05
Оновлено
Курська область
У РФ заявили про спробу прориву ЗСУ в Курській області. ГУР повідомило, що бійці РДК "точно не залучені"
20:02
OPINION
Володимир Єрмоленко
Розумна людина має питання на всі відповіді
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 895-го дня війни: СБС знищили російський "Зоопарк" за $25 млн, у Криму пожежа в районі військового аеродрому
19:57
Оновлено
удар РФ по Харкову, 06.08.24
Ракетна атака РФ по центру Харкова: загинула людина, кількість постраждалих зросла до 12
19:41
Кабмін
Кабмін виділив МВС 500 млн грн на облаштування полігонів і стрільбищ
19:40
Україна США
Блінкен оголосив імʼя нового спецпредставника США з питань відбудови України
19:28
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
У США звучали запитання про корупцію, - нардепка Іонова вважає, що скандал із тендером на відбудову Охматдиту матиме наслідки
19:24
Оновлено
сили ППО
РФ у ніч на 6 серпня атакувала Україну ракетами та дронами: у Києві та Одесі працювала ППО, у кількох областях лунали вибухи
19:16
Оновлено
Зеленський на Донеччині (24.06.2024)
Україна спрямувала додаткове фінансування на власну ракетну програму, - Зеленський
19:13
СБУ оголосила підозру російському спецпризначенцю, який намагався вбити 50-річного цивільного на Київщині
19:07
Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Беленюк оголосив про завершення карʼєри після Ігор у Парижі
18:51
сонячні панелі
В Україні 130 медзакладів зможуть генерувати й продавати електроенергію
18:50
будівництво, нерухомість, забудова
Кабмін дозволив іноземним компаніям будувати великі обʼєкти в Україні
18:41
Молдованин "на спір" переплив Дністер
Молдованин "на спір" переплив Дністер і незаконно потрапив в Україну. Що йому загрожує
18:39
Ексклюзив
договір про працевлаштування
"Маємо дефіцит кваліфікованої робочої сили 35-50%": в Асоціації приватних роботодавців назвали плюси економічного бронювання
18:38
РФ атакувала Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено 3 людей
18:27
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:17
Мірча Луческу
Луческу у 79 років повернувся в збірну Румунії
18:12
Росіяни заблокували в окупованому Донецьку доступ до YouTube, - "Жовта стрічка"
18:09
OPINION
Сергій Фурса
Апокаліпсис скасовано
18:00
Оновлено
губернатор штату Міннесота Тім Волз
Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора Міннесоти Тіма Волца
17:46
ракета ATACMS
Україна могла знищити десятки російських Су-34, але США не дозволили використати ATACMS, - Forbes
17:44
Андрій Ярмоленко (праворуч), Партизан - Динамо
"Вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ": у Польщі затримали пʼяних суддів, які мали працювати на матчі "Динамо"
17:40
На фото: Кіану Рівз
Компанія Lionsgate створить серіал про Джона Віка
17:37
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулось 85 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку
17:34
Ексклюзив
Telegram
Нардеп Потураєв про Telegram: саме там координують диверсантів, йдеться про підривні операції
17:27
на фото ремонт метро в Києві
Кличко назвав імовірні терміни відновлення руху між станціями метро "Деміївська" та "Либідська"
17:21
У Луганській ОВА розповіли, скільки людей залишаються у двох деокупованих населених пунктах
17:06
Володимир Зеленський і Олена Зеленська
"Зеленські купили у музиканта Стінга виноробний маєток": ЦПД спростував ворожий фейк
17:04
ЗСУ, мобілізація
Нардеп Веніславський висловився щодо можливості вручення електронних повісток
16:56
Росіяни на ТОТ Херсонщини планують визнати недійсними українські водійські права, - Спротив
16:52
LAUD
"Жодного разу не отримав роялті": співак LAUD виграв суд проти експродюсера Тарнопольського
16:51
Оновлено
Ілюстративне фото
У Херсоні та області росіяни з дронів скинули вибухівку на людей: є загиблий, 11 постраждалих
16:46
Ексклюзив
уламки корейської ракети KN-23
Defense Express: 5 серпня Росія атакувала Київ північнокорейськими балістичними ракетами
16:14
Суми
Росія завдала ракетного удару по Сумському району
16:09
Камала Гарріс
Номінацію Гарріс у президенти США від демократів підтримали 99% делегатів
16:07
OPINION
Віталій Портников
Трамп допоможе Україні, якщо її перемога стане частиною перемоги над китайською загрозою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV