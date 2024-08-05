"Золото для нашої країни": перші емоції Магучіх і Геращенко після здобуття медалей на Олімпіаді-2024

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

"Я виборола золоту нагороду для нашої країни. Я дуже щаслива. Хочу подякувати ЗСУ, військовим, волонтерам. Це медалі для всієї країни", - заявила Магучіх.

Атлетка розповіла, що вона була дуже добре налаштована, а також намагалася не нервувати.

"У мене була така мотивація, приїхала лідеркою сезону зі світовим рекордом. Це давало мені мотивації. На жаль, не вдалося стрибнути вище, але це змагання, так треба. Працюємо далі, є над чим", - сказала Магучіх.

Реакція Ірини Геращенко

"Була впевненість, [що можу стрибати далі]. На 1.98 метра була класна перша спроба. А вже після того, коли зрозуміла, що це може бути медаль, я вирішила додати сили", - прокоментувала свою медаль Геращенко.

За її словами, друга та третя спроби були нормальними, проте вони вже не бралися: "Дійсно фарт був на моєму боці. Ми вдвох [із Паттерсон] - треті з результатом 1.95 м. Невисокі результати, але зірки зійшлися і все склалося на мою користь. Я дуже щаслива".

Спортсменка поділилася, що спершу після здобуття медалі вона подумала про реакцію своїх батьків, а також уявила, які відчуття переживають вони та її чоловік вдома.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Першу нагороду нашій команді 29 липня принесла фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан, яка виборола бронзу.

1 серпня Сергій Куліш виграв срібло у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на 50 м та приніс Україні другу нагороду Ігор-2024.

2 серпня боксер Олександр Хижняк провів успішний бій за вихід у півфінал Олімпіади-2024, що гарантувало йому медаль. 4 серпня спортсмен потрапив до фінального поєдинку в категорії до 80 кг.