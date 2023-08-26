Справжня міцність є лише у тих держав, які уміють захищати власне небо та шанують авіацію, - Зеленський

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що святкування Дня авіації в Україні вже відбувається впродовж 30 років. За його словами, працівники цієї галузі роблять Україну однією з міцних країн, "бо справжня міцність є лише в тих держав, які вміють захищати власне небо, шанують власну авіацію".

Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе, щоб у небі з'явилися винищувачі F-16. Разом з ними, українська військова авіація вийде на новий рівень.Також це наблизить повернення цивільної авіації.

"І це стане новим рівнем української військової авіації. І це наблизить повернення цивільної авіації в українське небо, бо наблизить перемогу й дасть Україні більше безпеки. Є з чим привітати в цей День авіації. Є за що подякувати. І я вдячний. Ми всі вдячні", - сказав президент.

В останню суботу серпня в Україні відзначається День авіації – свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту. Цьогоріч воно припало на 26 серпня.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу авіакоалції ухвалюють колегіальне рішення.

Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. Того ж дня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

20 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків. До так званої авіаційної коаліції також приєдналася Греція. Країна тренуватиме українських пілотів.

Також стало відомо, що Сполучені Штати готові вчити українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання.

24 серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час перебування в Києві підтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16 та долучитись до тренування пілотів. Також уряд Норвегії повідомив, що країна передасть Україні ракети IRIS-T.