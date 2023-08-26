Сьогодні в Україні відзначають День авіації

Про це у facebook повідомив начальник авіації Командування Повітряних Сил бригадний генерал Сергій Голубцов.

"Без урочистостей, святкувань, концертів, парадних одностроїв... Це все буде, але після перемоги. А поки – в боях! Захищаємо українське небо, нищимо ворога, визволяємо українську землю! Нині день для подяки усім авіаторам за героїзм, професійність, честь, гідність, патріотизм та відданість українському народу!", - написав він.

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Він зазначив, що сьогодні день вшанування загиблих героїв, які віддали найдорожче, захищаючи рідну землю від окупанта.

"Ми низько вклоняємось родинам авіаторів, які щодня, затамувавши подих, чекають повернення з бойового вильоту чоловіка, сина чи тата…На жаль ця війна забирає життя українських героїв. Сумуємо разом із родинами пілотів, чиї рідні пішли у вічний політ…Вони навіки залишаться у наших серцях!", - йдеться у публікації.

З моменту повномасштабного вторгнення авіацією Повітряних Сил здійснено понад 14 000 бойових вильотів, 6 000 на вогневе ураження противника і близько 7 000 – на винищувальне авіаційне прикриття.

Окрім цього, у telegram Головнокомандувач Збройних Сил України також привітав українських авіаторів.

"Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі - високий професіоналізм, мужність та жертовність", - написав він.

Він також висловив впевненість у тому, що переозброєння української авіації вже не за горами.

"Немає сумнівів, що вмотивованість українських льотчиків та всіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м’язів ще більш ефективним!", - написав він.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу авіакоалції ухвалюють колегіальне рішення.

Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. Того ж дня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

20 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків. До так званої авіаційної коаліції також приєдналася Греція. Країна тренуватиме українських пілотів.

Також стало відомо, що Сполучені Штати готові вчити українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання.

24 серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час перебування в Києві підтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16 та долучитись до тренування пілотів. Також уряд Норвегії повідомив, що країна передасть Україні ракети IRIS-T.