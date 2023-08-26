Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сьогодні в Україні відзначають День авіації
Оновлено

Сьогодні в Україні відзначають День авіації

26 серпня, 2023 субота
13:37
Війна з Росією авіація ЗСУ

В останню суботу серпня в Україні відзначається День авіації – свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості і транспорту

Про це у facebook повідомив начальник авіації Командування Повітряних Сил бригадний генерал Сергій Голубцов.

"Без урочистостей, святкувань, концертів, парадних одностроїв... Це все буде, але після перемоги. А поки – в боях! Захищаємо українське небо, нищимо ворога, визволяємо українську землю! Нині день для подяки усім авіаторам за героїзм, професійність, честь, гідність, патріотизм та відданість українському народу!", - написав він.

Читайте також: Оптимальний варіант: як шведські винищувачі Gripen вплинуть на війну в Україні і чим вони кращі, ніж Су

Він зазначив, що сьогодні день вшанування загиблих героїв, які віддали найдорожче, захищаючи рідну землю від окупанта.

"Ми низько вклоняємось родинам авіаторів, які щодня, затамувавши подих, чекають повернення з бойового вильоту чоловіка, сина чи тата…На жаль ця війна забирає життя українських героїв. Сумуємо разом із родинами пілотів, чиї рідні пішли у вічний політ…Вони навіки залишаться у наших серцях!", - йдеться у публікації.

З моменту повномасштабного вторгнення авіацією Повітряних Сил здійснено понад 14 000 бойових вильотів, 6 000 на вогневе ураження противника і близько 7 000 – на винищувальне авіаційне прикриття.

Окрім цього, у telegram Головнокомандувач Збройних Сил України також привітав українських авіаторів.

"Українська авіація під час війни проявила свій справжній характер, продемонструвала силу. Військові та цивільні авіатори, працівники галузі - високий професіоналізм, мужність та жертовність", - написав він. 

Він також висловив впевненість у тому, що переозброєння української авіації вже не за горами.

"Немає сумнівів, що вмотивованість українських льотчиків та всіх працівників авіаційної галузі зробить нарощування повітряних м’язів ще більш ефективним!", - написав він.

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування. 22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу авіакоалції ухвалюють колегіальне рішення.

Пізніше президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16. Того ж дня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

20 серпня Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16, а Данія, своєю чергою, ще 19 літаків. До так званої авіаційної коаліції також приєдналася Греція. Країна тренуватиме українських пілотів.

Також стало відомо, що Сполучені Штати готові вчити українських пілотів польотам на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть із процесом навчання.

24 серпня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час перебування в Києві підтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16 та долучитись до тренування пілотів. Також уряд Норвегії повідомив, що країна передасть Україні ракети IRIS-T. 

ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
26 серпня, 2023 субота
Усик - Дюбуа: де та коли дивитися бій українця проти британця
25 серпня, 2023 п'ятниця
Окупанти вже розуміють недоцільність своїх військових обʼєктів у Криму, - Гуменюк
прикордонник
25 серпня, 2023 п'ятниця
У ДПСУ сказали, чи вплинула катастрофа літака Пригожина на активність вагнерівців біля кордонів України
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
26 серпня
15:03
Кирило Буданов
"Моє щастя завжди зі мною": Буданов розповів, що дружина живе з ним у робочому кабінеті
15:02
зерно, пшениця, комбайн
У МЗС України назвали неприйнятними наміри 5 країн ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна
14:49
Михайло Подоляк
Подоляк назвав тези пропаганди РФ, які вона озвучує через контрнаступ ЗСУ на півдні України
14:45
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони пояснили, чому ворог перемістив ракетоносії в Азовське море
14:37
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця
14:32
на фото: українські діти в Азербайджанському національному музеї мистецтв
В Азербайджані у національному музеї мистецтв впровадили український аудіогід
14:20
РФ заявила про обстріл "градами" селища у Бєлгородській області
У РФ заявили про обстріл "градами" селища у Бєлгородській області: постраждали 6 людей
14:07
Оновлено
Харківщина
Армія РФ обстріляла кафе у передмісті Куп'янська: 2 загиблих, один поранений
14:05
Ексклюзив
Глен Грант
Україна однозначно отримає далекобійні ракети, - полковник Ґрант
14:03
ДТП
В Італії автобус із українцями потрапив у ДТП: 15 постраждалих
14:02
У Кемерово детонує піротехніка
У російському Кемерово загорівся великий склад з феєрверками і піротехнікою, вони детонують
14:01
OPINION
Микола Скиба
Як під час iForum2023 шукали алгоритми перезапуску оборонної промисловості України
13:33
Оновлено
Усик - Дюбуа: дуель поглядів
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів. Українець вийшов на сцену з банером "Фортеця Бахмут"
13:14
японія морепродукти, риба
Росія планує збільшити експорт морепродуктів до Китаю після призупинення імпорту з Японії
13:13
Ексклюзив
Еспресо разом із глядачами та фундацією BLUE YELLOW придбали 10 дронів для ЗСУ
12:53
Маріуполь
На окупованій Донеччині посилюється соціально-економічна криза: ЦНС назвав причини
12:42
Скульптура дівчини-студентки
У КПІ відкрили скульптуру дівчини-студентки
12:35
З порту Одеси вийшло друге судно після виходу Росії із "зернової угоди"
З порту Одеси вийшло друге судно після виходу Росії із зернової угоди
12:20
До авторів схеми з Київводоканалу прийшла Нацполіція
Відключили СТО від води й вимагали півмільйона: до авторів схеми з Київводоканалу прийшла Нацполіція
12:20
Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв
"Це скорочення шляху до перемоги": Наєв про надання Україні винищувачів F-16
12:19
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах розповіли, навіщо РФ так часто підіймає літаки МіГ-31 у небо
12:05
OPINION
Вадим Денисенко
Новий БРІКС. Чому це серйозно і, що з цим робити
11:54
електроенергія, світло ЛЕП
На Харківщині через обстріли росіян знеструмлені 10 тисяч споживачів
11:39
крилата ракта "Калібр"
Росіяни утримують в Азовському морі ракетоносій "калібрів", загальний залп - 8 ракет
11:16
ДТП
На Миколаївщині зіткнулися дві автівки: є загиблий та 8 травмованих
11:04
Стадіон "Махамасіна"
Щонайменше 12 загиблих через тисняву на стадіоні у Мадагаскарі
10:44
Херсонщина
Російські терористи вночі атакували Ольгівку на Херсонщині: загинула жінка
10:35
СБУ затримала 4 військкомів, яких підозрюють у корупції щодо уникнення призову
СБУ затримала 4 військкомів, яких підозрюють у корупції щодо уникнення призову
10:35
Огляд
міжнародний огляд
Урок Пригожина для Трампа – не вір обіцянкам Путіна, росіяни не питимуть Heineken. Акценти світових ЗМІ 26 серпня
10:19
Оновлено
Олексій Резніков
Резніков запропонував парі та пообіцяв піти у відставку, якщо підтвердяться звинувачення у його бік. Журналіст та депупатка відреагували на пропозицію
10:16
Прем'єрка Естонії Каллас не збирається у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з російським бізнесом її чоловіка
10:07
OPINION
Борислав Береза
Корупція під час війни — це мародерство та страшний злочин
09:42
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Українська ППО знищила два ворожі безпілотники
09:39
США Японія
США підтверджують підтримку Японії у викиді очищеної води з Фукусіми
09:38
ЗСУ війна фронт
Окупанти вже третю добу намагаються наступати у бік Новоєгорівки на Луганщині
09:28
Огляд
винищувачі JAS 39 Gripen
Оптимальний варіант: як шведські винищувачі Gripen вплинуть на війну в Україні і чим вони кращі, ніж Су
09:14
російські танки, окупанти, оркі
Росія готується до інтенсивного наступу на напрямку Куп'янськ-Лиман, - британська розвідка
08:27
Мелітополь. Токмак
Біля окупованого Токмака пролунали вибухи
08:16
Колумбія почала видавати паспорти з гендерною ідентифікацією "X"
08:09
Оновлено
ЗСУ
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 640 військових, 12 танків та 2 засоби ППО, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV