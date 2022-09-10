США поповнить арсенали на понад $1 млрд, взамін зброї, що була надана Україні

Про це повідомив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант.

Мова йде про близько 352 млн доларів на заміну ракет Javelin, 624 млн доларів на заміну ракет Stinger та 33 млн доларів на заміну систем HIMARS.

Наразі виконуються контракти на суму ще 1,2 мільярда доларів на обладнання, обіцяне Україні в рамках USAI (Ініціативи сприяння безпеці України, Ukraine Security Assistance Initiative), зокрема 155-мм боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи та тактичні машини.

Лаплант сказав, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з питань озброєнь , щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому. За його словами, на порядку денному - розробка глобальної картини ланцюжка поставок.

Нагадаємо, 8 вересня Ллойд Остін на зустрічі у Рамштайні заявив, що США вже надали Україні 0,5 млн снарядів, але потрібно більше артилерії та боєприпасів.

Також він повідомив, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на суму $675 млн. Згодом Пентагон уточнив прелік зброї, що надійде.

Окрім цього, Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який оголосив про надання ще понад $2 млрд допомоги Україні та іншим країнам, яким загрожує Росія.

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