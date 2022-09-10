English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США поповнить арсенали на понад $1 млрд, взамін зброї, що була надана Україні

США поповнить арсенали на понад $1 млрд, взамін зброї, що була надана Україні

10 вересня, 2022 субота
05:37
Світ Пентагон

США заключили контракти на суму близько $1,2 млрд доларів для поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну

Про це повідомив заступник міністра оборони США із закупівель та забезпечення Білл Лаплант.

Мова йде про близько 352 млн доларів на заміну ракет Javelin, 624 млн доларів на заміну ракет Stinger та 33 млн доларів на заміну систем HIMARS.

Наразі виконуються контракти на суму ще 1,2 мільярда доларів на обладнання, обіцяне Україні в рамках USAI (Ініціативи сприяння безпеці України, Ukraine Security Assistance Initiative), зокрема 155-мм боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси Switchblade, радіолокаційні системи та тактичні машини.

Лаплант сказав, що він зустрінеться 28 вересня з національними директорами з питань озброєнь , щоб обговорити, як глобальна оборонно-промислова база може продовжувати підтримувати Україну як зараз, так і в майбутньому. За його словами, на порядку денному -  розробка глобальної картини ланцюжка поставок.

  • Нагадаємо, 8 вересня Ллойд Остін на зустрічі у Рамштайні заявив, що США вже надали Україні 0,5 млн снарядів, але потрібно більше артилерії та боєприпасів.
  • Також він повідомив, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет "військової допомоги" на суму $675 млн. Згодом Пентагон уточнив прелік зброї, що надійде.
  • Окрім цього, Київ відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен, який оголосив про надання ще понад $2 млрд допомоги Україні та іншим країнам, яким загрожує Росія.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Економіка
Пентагон
зброя для України
Читайте також:
Берлусконі
8 вересня, 2022 четвер
Берлусконі хоче разом з Меркель бути посередником на переговорах України та РФ. В ОПУ відреагували
Володимир Путін
7 вересня, 2022 середа
Вкрадені телевізори? Подоляк відповів Путіну на його заяви про здобутки у війні з Україною
карта бойових дій
9 вересня, 2022 п'ятниця
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 4–9 вересня. Харківщина
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
10 вересня
06:24
McDonald’s Київ
У McDonald's відреагували на чутки про відновлення роботи в Україні
05:56
Байден
Байден візьме участь у похороні королеви Єлизавети ІІ
05:13
Сі Цзіньпін
Лідер Китаю здійснить перше закордонне турне після початку пандемії: заплановані зустрічі з Путіном та Байденом
04:49
Зеленський нагородив гендиректора заводу "Байрактар"
Зеленський нагородив гендиректора компанії Bayraktar орденом "За заслуги"
04:25
диверсант, фото ілюстративне
Продався за 30 тис. грн. На Херсонщині викрито диверсанта, який готувався підірвати боєкомплект ЗСУ
04:01
карантин
У Нью-Йорк оголошено надзвичайний стан через виявлення поліомієліту
03:37
Ентоні Блінкен
Путін посилив енергетичний шантаж Європи, бо програє Україні на полі бою, - Блінкен
03:13
Путін
Пітерських мундепів, які закликали Путіна до відставки через держзраду, викликали у поліцію
02:49
На фото переправа
На Півдні ЗСУ знищили понтонну переправу ворога, склад боєприпасів, 75 рашистів та близько 20 одиниць техніки
02:25
цензура
Міноборони РФ закрило коментарі своїх постів у соцмережах через шквал критики у зв'язку з контрнаступом ЗСУ
02:01
Авіакомпанія "Победа"
Російська авіакомпанія зобов'язала бортпровідників, окрім основної роботи, прибирати у літаку
01:37
Стівен Кінґ
"The Ukrainians are kicking some ass today", - американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ
01:14
на фото: Костін
Після 24 лютого в Україні зареєстрували понад 15 тис. злочинів проти нацбезпеки, - ОГП
00:58
Корабкль зі зерном з України у порту Сенегала
Ще один корабель з українським зерном прибув в африканський порт
00:34
Принц Чарльз
Король Британії виступив із першою промовою
00:32
Кадр із фільму "Люксембург, Люксембург"
Два українських фільми братимуть участь у кінофестивалі в Торонто
00:13
Окупанти, Мелітополь
У Мелітополі чутно стрілянину та вибухи
00:05
Едер Мілітао, Реал, Ліга чемпіонів
Футболіст "Реала" подав до суду на колишню дівчину
00:01
Мікулаш Бек
На краю прірви. У Чехії, яка головує в ЄС, обережно натякнули на можливий вихід Угорщини з Союзу
2022, п'ятниця
9 вересня
23:45
Шарль Мішель
Не дати Путіну залякати себе погрозами, - президент Євроради Шарль Мішель
23:14
Міралем П'янич
Найзірковіший футболіст Боснії і Герцеговини виступив проти матчу з Росією: Хто його підтримав
22:56
Оновлено
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі, заклад зруйновано
На Сумщині росіяни обстріляли лікарню, дитсадок і ліцей: 8 людей дістали поранення
22:48
Денис Малюська
Україна вимагатиме від Росії $300 млрд репарацій, — Денис Малюська
22:45
Микола Сапєлкін
В Україні ліквідували російського підполковника поліції на пенсії, - офіцер ЗСУ Штефан
22:37
Поліція
Нацполіція повертається у звільнені населені пункти Харківської області
22:31
Володимир Путін
Тепер ще й москвичі. Депутати муніципального округу столиці РФ просять Путіна піти з посади. Учора схожу заяву ухвалили у Петербурзі
22:14
Олексій Юрченко
На війні загинув оператор телеканалу "Прямий"
22:12
ЗСУ
ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів на Харківщині, - Зеленський
22:01
Росія щодня продукує нові фейки
"Фото ЗСУ на в'їзді до Куп'янська - це ІПСО" й "лише 3% українського зерна надіслали бідним країнам": Центр при РНБО назвав фейки РФ за 9 вересня
21:59
ЗСУ знищують окупантів
У Пентагоні вперше заявили, що ЗСУ розпочали контрнаступ, - CNN
21:55
Ентоні Блінкен
Блінкен потролив Путіна: Замість військової могутності Росія просить Північну Корею допомоги
21:37
Тестування оповіщення від ДСНС
"Дякую за серцевий напад": як українці реагують на тестування нової системи оповіщення від ДСНС
21:36
Ексклюзив
ЗСУ
Для росіян є два варіанти - відступ або смерть, - речник InformNapalm Макарук
21:36
російські окупанти
"Путін намагається врятувати реноме". Розвідка відреагувала на відео з російською технікою, яка "поспішає" відбивати український контрнаступ
21:28
Харків. Ілюстрація
Росія з РСЗВ вдарила по Київському району Харкова
21:11
Кирило Путін
"Традиційна цінність". Патріарх Кирило заблокував законопроєкт про заборону в Росії домашнього насильства, - росЗМІ
20:49
Аналітика
Сергій Згурець
Війська Росії на Ізюмському напрямку під загрозою оточення. Колонка Сергія Згурця
20:48
Егілс Левітс
Президент Латвії Егілс Левітс закликає розпочати переговори про вступ України до ЄС
20:45
Олаф Шольц
Шольц розкритикував пропозиції обмеження цін на імпорт газу в ЄС
20:32
Оновлено
Фінляндія - Боснія і Герцеговина
Боснія і Герцеговина проведе футбольний матч з Росією
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV