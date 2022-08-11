Вихід судна із зерном з порту Одещини затримується через погану погоду - Міноборони Туреччини
Судно, яке планувало сьогодні, 11 серпня, вийти "зерновим коридором" з одеського порту для відвантаження зерна, не почало рейс через негоду
Про це написали у твіттері Міністерства оборони Туреччини.
"Судно, яке планувало сьогодні вийти з порту "Чорноморськ" для відвантаження зерна, не змогло почати рейс через погану погоду та стан моря", - йдеться в повідомленні.
Крім того, два кораблі після вчорашньої перевірки прямують до України.
"Розвантажувальні роботи суден в українських портах тривають", - додали у відомстві.
- Нагадаємо, 87 суден із вкраденим зерном з України пройшли через країни Близького Сходу за участю армії РФ.
- 10 серпня посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що перше судно Razoni з розблокованим українським зерном пришвартувалося в турецькому порту Мерсін.
- 9 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту. Відправник тепер шукає нового покупця в Тріполі, або іншому порту.
- 8 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту.
- Напередодні західні журналісти повідомили деталі "зернового коридору" для українського збіжжя.
- 7 серпня посол України в Лівані повідомив, що перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується – чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині.
- 2 серпня міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.
- 1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.
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