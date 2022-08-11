Про це написали у твіттері Міністерства оборони Туреччини.

"Судно, яке планувало сьогодні вийти з порту "Чорноморськ" для відвантаження зерна, не змогло почати рейс через погану погоду та стан моря", - йдеться в повідомленні.

Крім того, два кораблі після вчорашньої перевірки прямують до України.

"Розвантажувальні роботи суден в українських портах тривають", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 87 суден із вкраденим зерном з України пройшли через країни Близького Сходу за участю армії РФ.

10 серпня посол України в Лівані Ігор Осташ заявив, що перше судно Razoni з розблокованим українським зерном пришвартувалося в турецькому порту Мерсін.

9 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту. Відправник тепер шукає нового покупця в Тріполі, або іншому порту.

8 серпня Ліван відмовився приймати зерно, відправлене першим кораблем з українського порту.

Напередодні західні журналісти повідомили деталі "зернового коридору" для українського збіжжя.

7 серпня посол України в Лівані повідомив, що перше судно з українською кукурудзою, яке мало зайти у порт ліванського Тріполі, затримується – чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині.

2 серпня міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb