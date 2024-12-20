Апеляційний суд залишив чинним вирок Дубінському щодо корупційного правопорушення

Про це повідомили Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора України.

Апеляція залишила чинним рішення Печерського районного суду Києва, який народного депутата визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Таким чином рішення суду набуло законної сили, депутата включать до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.

У повідомленні не вказують імені народного депутата, проте, як зрозуміло з матеріалів справи, мова про Олександра Дубінського.

Раніше Печерський районний суд Києва визнав нардепа винним у порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України).

У листопаді 2023 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції вручили народному депутату України протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

За матеріалами встановлено, що в серпні й жовтні 2023 року народний обранець звернувся до МОЗ України й ДБР з депутатськими зверненнями, в яких порушував питання, що становили його приватний інтерес.

Зокрема, у своїх зверненнях Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагав ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат був підозрюваним.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада 2023 року Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того самого дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України.

3 листопада 2023-го Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада 2023 року Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

3 грудня Дубінський повідомив про побиття в СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень. Пізніше, 27 грудня, Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід нардепу Дубінському на домашній арешт і залишив його під вартою.

9 січня вже цього року Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон.

У вересні 2024 року правоохоронці викрили, що нардеп Дубінський, якого підозрюють в організації незаконного перетину кордону, робив це неодноразово. Йому повідомили про нову підозру

13 березня 2024 року Печерський райсуд Києва визнав Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.