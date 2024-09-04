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Організував незаконний перетин кордону не одноразово: правоохоронці повідомили про нову підозру нардепу Дубінському

Юлія Лаврук
4 вересня, 2024 середа
10:51
Кримінал Олександр Дубінський

Правоохоронці викрили, що нардеп Олександр Дубінський, якого підозрюють в організації незаконного перетину кордону, робив це не одноразово. Йому повідомили про нову підозру

Зміст

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Правоохоронці не називають ім'я народного депутата, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про Олександра Дубінського.

За матеріалами справи встановлено, що нардеп у змові з іншими людьми у серпні 2022 року організував незаконний виїзд до Молдови брата своєї цивільної дружини. 

Як підставу для перетину кордону він надав документи, внесені в систему "Шлях" - витяг з розпорядження Київської ОВА про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ. Дозвіл він отримав на замовлення Вишгородської РДА за сприяння Дубінського та афілійованої із ним ГО "Медіаоборона".

Правоохоронці кажуть, що сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні, не здійснював жодних перевезень для потреб ЗСУ та повернувся до України наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році Дубінський у змові з іншими людьми за тих самих умов повторно організував незаконний виїзд цього ж самого "родича" за кордон як водія волонтера. Як і раніше чоловік виїхав з України до Молдови за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання ГО "Медіаоборона".

Також правоохоронці з’ясували, що насправді чоловік, за вказівкою Дубінського, мав прибути до Кишинева, де мав чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого авто нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту столиці Молдови до Відня.

Генпрокурор 2 вересня повідомив про нову та зміну раніше повідомленої підозри Олександру Дубінському за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами.

Також працівники ДБР повідомили про підозру голові ГО "Медіаоборона" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, тобто за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненої повторно за попередньою змовою з іншими особами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки в народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. 8 серпня нардепу оголосили про підозру, а 10 серпня йому обрали запобіжний захід. 10 листопада стало відомо, що ДБР завершило  розслідування у цій справі.

Інша справа стосується організації схеми виїзду за кордон для родича його співмешканки. 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів. Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

13 листопада Дубінський за матеріалами СБУ та ДБР отримав повідомлення про підозру в державній зраді. За матеріалами слідства, він мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Згодом Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Дубінському - він перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня. 

3 грудня Дубінський повідомив про побиття у СІЗО. Столична поліція заявила, що перевірка повідомлень не підтверджує інформацію про завдання нардепу тілесних ушкоджень.

Пізніше, 27 грудня, Печерський райсуд Києва відмовився змінити запобіжний захід нардепу Дубінському на домашній арешт і залишив його під вартою.

9 січня Офіс генпрокурора направив до суду справу Дубінського про підроблення документів для виїзду за кордон. 

Теги:
Суспільство
Україна
ДБР
Офіс генпрокурора
Олександр Дубінський
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