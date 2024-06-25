"День, заради якого ми всі працювали": Зеленський прокоментував першу міжурядову конференцію України та ЄС

Відповідне відеозвернення опублікуване у Telegram-каналі Офісу президента.

"Сьогодні день, заради якого ми всі працювали довго й дуже наполегливо – уся команда України. Сьогодні – офіційне, фактичне, реальне відкриття переговорів про вступ України у Євросоюз. І наша українська делегація – представники Верховної Ради України, уряду, Офісу – уже провели першу міжурядову конференцію України та Євросоюзу", - наголосив Зеленський.

Україна 28 лютого 2022 року подала заявку на вступ до ЄС, коли у червні того ж року Європейська рада надала державі статус кандидата на вступ. У грудні 2023 року у ЄС схвалили рішення про про відкриття переговорів.

"І до сьогодні ми були державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але повної впевненості ще не могло бути, чи реалізуємо цей статус. А відсьогодні це вже точно впевненість – Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу", - підкреслив президент.

Вступ України до ЄС: що відомо

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

21 лютого 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.

22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.

12 березня стало відомо, що єврокомісар Варгеї пропонує визнати завершеними лише два з чотирьох кроків, необхідних для вступу України до ЄС.

29 травня повідомлялось, що Євросоюз планує розпочати переговори про членство України в блоці до того, як Угорщина почне головувати в Раді ЄС 1 липня. Більшість умов для вступу Київ виконав.

14 червня посли Євросоюзу домовилися про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до блоку - перші міжурядові конференції відбудуться 25 червня.

25 червня Україна та Молдова розпочали перемовини про вступ до ЄС. Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн привітала країни. Зеленський прокоментував.