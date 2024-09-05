Міністром аграрної політики призначили Віталія Коваля

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Призначення Коваля підтримав 251 депутат.

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада з другої спроби підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Заяву про звільнення від очільника Фонду держмайна ВР отримала 3 вересня.

Зазначимо, що Верховна Рада сьогодні також:

призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга;

підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;

призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;

призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;

проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;

призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України;

підтримала призначення Наталії Калмикової на посаду очільниці Міністерства у справах ветеранів України;

підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про Віталія Коваля

Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області. У вересні 2019 року його призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.

У листопаді 2023-го Верховна Рада призначила Коваля головою Фонду державного майна України. За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.