Міністром аграрної політики призначили Віталія Коваля
Колишнього очільника Фонду держмайна Віталія Коваля призначили на посаду міністра аграрної політики та продовольства України
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Призначення Коваля підтримав 251 депутат.
Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада з другої спроби підтримала звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України. Заяву про звільнення від очільника Фонду держмайна ВР отримала 3 вересня.
Зазначимо, що Верховна Рада сьогодні також:
- призначила нового міністра закордонних справ. Ним став Андрій Сибіга;
- підтримала призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України;
- призначила Олексія Кулебу на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України;
- призначила Світлану Гринчук очільницею Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів;
- проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту України;
- призначила Миколу Точицького очільником Міністерства культури та стратегічних комунікацій України;
- підтримала призначення Наталії Калмикової на посаду очільниці Міністерства у справах ветеранів України;
- підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Про Віталія Коваля
Віталій Коваль народився 28 липня 1981 року у місті Березне Рівненської області. У вересні 2019 року його призначили головою Рівненської обласної державної адміністрації.
У листопаді 2023-го Верховна Рада призначила Коваля головою Фонду державного майна України. За відповідне рішення проголосували 279 парламентарів.
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