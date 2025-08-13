Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство У частини молоді Зеленський асоціюється з класичними політиками після скандалу з НАБУ та САП, - політолог Саакян
Ексклюзив

У частини молоді Зеленський асоціюється з класичними політиками після скандалу з НАБУ та САП, - політолог Саакян

Марина Клюєва
13 серпня, 2025 середа
23:00
Суспільство Володимир Зеленський

Під час війни дуже важко визначити рейтинги, тому що на них впливають багато факторів

Зміст

Про це розповів політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян в етері Еспресо. 

"В умовах війни це не президент і це не політичний рейтинг, електоральний рейтинг президента. Це рейтинг довіри до Верховного главнокомандувача і відповідно суспільство сприймає через призму оборони, через призму зовнішньої політики. Якщо ми зараз подивимося всіх топових осіб України, як осіб в нинішньому статусі президента України, Верховного головнокомандуючого, чи голови певної спецслужби, чи посла в певній державі, це один рейтинг. Якщо ми подивимось їх як кандидатів, це інший рейтинг. Якщо подивимось, як очільників партії, наприклад, лідерів, які підуть на вибори, це буде третій рейтинг. А якщо ми поставимо питання, а якщо вибори відбудуться цієї неділі, то це буде взагалі інша похибка в рейтингах", - сказав він. 

Олег Саакян зауважив, що під час війни настрої можуть залежати в моменті певних подій, починаючи від того, був обстріл вночі, чи не було. І загалом, який психологічний стан суспільства. 

"Тому це про рейтинги довіри. Але що в ньому симптоматично? Те, що відбувається збільшення рейтингу антидовіри. Не стільки страшне падіння рейтингу довіри, скільки от поповнення тих, хто не скоріше віряє і не довіряє, а повністю не довіряє. Оце от такий собі електоральний могильник, коли звідти рейтинги витягнути буде складно. І коли політик втрачає ключове: довіру, оце от потім для нього відбувається меншим горизонтом, меншим потенціалом. Наразі у Зеленського все достатньо непогано з рейтингами, в нього достатньо рейтингу довіри для того, щоби про нього говорити як про того, хто зберігає і легітимність у очах суспільства, і має серйозний мандат від суспільства для зовнішньополітичної активності", - зазначив політолог.

За його словами, президент України Володимир Зеленський може спертися на суспільство. 

"Але точно ми можемо казати про те, що негативні тенденції присутні. І якщо з цим не працювати, то вони посилюватимуться. Зрештою, сама така соціологія, скажімо, вона є хорошим індикатором того, а як суспільство оцінює тих чи інших діячів під час війни. І Зеленський по молоді, я би не сказав, що це про рейтинги зараз. Я би сказав про інше, що після цих подій (підписання закону про обмеження антикорупційних органів, - ред.) у частини молоді Зеленський асоціюється тепер з класичними політиками. Оцей образ новизни і альтернативності зазнав серйозного удару піддих, а вже потім за цим ідуть позиціонування, рейтинги в моменті. Бо коли буде бюлетень, люди будуть порівнювати з іншими прізвищами поруч, а не просто оцінювати Зеленського в вакуумі чи в моменті", - додав Олег Саакян.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Вже 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".

Теги:
Новини
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Війна з Росією
НАБУ
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
11 серпня, 2025 понедiлок
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
штучний інтелект
Автор Юлія Юліна
11 серпня, 2025 понедiлок
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
Київ
+18.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
14 серпня
08:00
OPINION
Не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ
07:59
Голова МЗС Великої Британії пішов на риболовлю з Джей Ді Венсом. Йому загрожує штраф $3,4 тис.
07:55
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Панатінаїкос": де та коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи
07:06
екстренка
Апеляційний суд США дозволив Трампу заморозити іноземну допомогу
06:12
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив європейським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки Україні за певних умов, - Politico
05:31
Волгоград атакували безпілотники, на НПЗ виникла пожежа
00:58
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 14 серпня
00:41
Українські воїни отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
00:26
Суперкубок УЄФА
"ПСЖ" переміг "Тоттенгем", і вперше виграв Суперкубок УЄФА
2025, середа
13 серпня
23:45
Ексклюзив
Юрій Луценко
Керівництво України впустило важелі, через які можна б було диктувати умови завершення війни, - Луценко
23:37
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 118 боїв, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
23:06
санкції США
США тимчасово зняли санкції на транзакції проти РФ задля переговорів на Алясці
22:42
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Дуже серйозно підірве можливості на фронті": генерал-майор СБУ Ягун про повітряне перемир’я
22:31
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ, імовірно, готується випробувати нову крилату ракету "Буревестник" з ядерним двигуном, - Reuters
22:24
Ексклюзив
Юрій Луценко
У США можуть погодити припинення вогню, а момент істини може настати на другій зустрічі, - Луценко
21:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Нардеп Горбенко назвав кластер на переговорах з ЄС, який готовий до відкриття
21:10
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Право вирішального голосу для міжнародних експертів у конкурсних комісіях необхідно обговорювати, - адвокатка Козаченко
20:47
україна німеччина
Німеччина надає пакет військової допомоги Україні на $500 млн у межах ініціативи PURL
20:42
Арешт
Суд продовжив арешт двом експрацівникам УДО, звинуваченим у підготовці замаху на Буданова
20:33
Ексклюзив
Ігор Циганик
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Просування противника до Золотого Колодязя відбулося не вчора і не позавчора": Згурець проаналізував ситуацію навколо Покровська
20:24
Аналітика
Чому Трамп і Путін зустрічаються на Алясці: де тут символізм та які ризики для України. Пояснюємо
20:15
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають обговорювати питання територій, а не він, - Axios
20:11
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп заявив, що хоче майже відразу організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, якщо саміт на Алясці пройде добре
20:00
OPINION
Спроба конспірології. Зустріч на Алясці як ідентифікація Путіна
19:37
пенсія
Накопичувальна пенсія: Україна консультується з партнерами щодо розробки механізмів захисту грошей
19:28
Скотт Бессент
Можуть бути посилені або послаблені: Бессент заявив, що Трамп обговорить із Путіним санкції
19:25
Невідомий інвестор почав скуповувати акції найбагатшої нафтової компанії РФ напередодні зустрічі Путіна й Трампа
19:20
Кабмін
Уряд ухвалив перший пакет рішень з анонсованої програми підтримки прифронтових регіонів
19:09
Данило Гетманцев
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
19:04
Оновлено
Зеленський Мерц
Юридичне визнання окупованих РФ територій не обговорюється, - Мерц за підсумками онлайн-перемовин із Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
18:46
Цікаві варіанти використання старого смартфона
У РФ частково обмежили дзвінки в Telegram і WhatsApp
18:39
Звинувачений у шахрайстві з Netflix на $11 млн режисер Карл Рінш збанкрутів
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський у Берліні обговорив з Мерцом зміцнення української ППО й участь Німеччини в ініціативі PURL
18:35
швидка
Кількість жертв серед цивільних українців у липні 2025 року побила місячний рекорд із травня 2022-го, – ООН
18:30
Ексклюзив
поліграф
Поліграф - дуже зручний інструмент, щоб перевіряти людей на слабкість до корупції, - нардеп "СН" Горбенко
18:25
Ексклюзив
російські війська
Є чотири різні трактування: військовий оглядач Пехньо про навчання "Захід-2025" у Білорусі
18:18
Аналітика
Креативна оборона: як українці дивують світ несподіваними розробками зброї
18:04
OPINION
Донбас важливіший за Аляску
18:00
Оновлено
Відбулися онлайн-переговори між Трампом, Зеленським і лідерами ЄС: усі подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV