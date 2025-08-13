У частини молоді Зеленський асоціюється з класичними політиками після скандалу з НАБУ та САП, - політолог Саакян

Про це розповів політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян в етері Еспресо.

"В умовах війни це не президент і це не політичний рейтинг, електоральний рейтинг президента. Це рейтинг довіри до Верховного главнокомандувача і відповідно суспільство сприймає через призму оборони, через призму зовнішньої політики. Якщо ми зараз подивимося всіх топових осіб України, як осіб в нинішньому статусі президента України, Верховного головнокомандуючого, чи голови певної спецслужби, чи посла в певній державі, це один рейтинг. Якщо ми подивимось їх як кандидатів, це інший рейтинг. Якщо подивимось, як очільників партії, наприклад, лідерів, які підуть на вибори, це буде третій рейтинг. А якщо ми поставимо питання, а якщо вибори відбудуться цієї неділі, то це буде взагалі інша похибка в рейтингах", - сказав він.

Олег Саакян зауважив, що під час війни настрої можуть залежати в моменті певних подій, починаючи від того, був обстріл вночі, чи не було. І загалом, який психологічний стан суспільства.

"Тому це про рейтинги довіри. Але що в ньому симптоматично? Те, що відбувається збільшення рейтингу антидовіри. Не стільки страшне падіння рейтингу довіри, скільки от поповнення тих, хто не скоріше віряє і не довіряє, а повністю не довіряє. Оце от такий собі електоральний могильник, коли звідти рейтинги витягнути буде складно. І коли політик втрачає ключове: довіру, оце от потім для нього відбувається меншим горизонтом, меншим потенціалом. Наразі у Зеленського все достатньо непогано з рейтингами, в нього достатньо рейтингу довіри для того, щоби про нього говорити як про того, хто зберігає і легітимність у очах суспільства, і має серйозний мандат від суспільства для зовнішньополітичної активності", - зазначив політолог.

За його словами, президент України Володимир Зеленський може спертися на суспільство.

"Але точно ми можемо казати про те, що негативні тенденції присутні. І якщо з цим не працювати, то вони посилюватимуться. Зрештою, сама така соціологія, скажімо, вона є хорошим індикатором того, а як суспільство оцінює тих чи інших діячів під час війни. І Зеленський по молоді, я би не сказав, що це про рейтинги зараз. Я би сказав про інше, що після цих подій (підписання закону про обмеження антикорупційних органів, - ред.) у частини молоді Зеленський асоціюється тепер з класичними політиками. Оцей образ новизни і альтернативності зазнав серйозного удару піддих, а вже потім за цим ідуть позиціонування, рейтинги в моменті. Бо коли буде бюлетень, люди будуть порівнювати з іншими прізвищами поруч, а не просто оцінювати Зеленського в вакуумі чи в моменті", - додав Олег Саакян.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Вже 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".