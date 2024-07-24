У Києві на ВДНГ запрацювала фан-зона, присвячена Олімпійським іграм
У Києві в середу, 24 липня, на ВДНГ запрацювала фан-зона, присвячена Олімпійським іграм - 2024 у Парижі
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Фан-зона працюватиме до 4 серпня.
На сайті ВДНГ зазначають, що в Урбан-парку проходитиме фізкультурно-оздоровчий захід "Олімпійська країна".
У фан-зоні транслюватимуться змагання, відбуватимуться зустрічі та автограф-сесії з відомими спортсменами.
Також в межах фан-зони працюватимуть спортивні локації, дитячий денний табір та зони майстер-класів.
Вхід на локацію вільний.
Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.
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