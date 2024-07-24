У Києві на ВДНГ запрацювала фан-зона, присвячена Олімпійським іграм

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Фан-зона працюватиме до 4 серпня.

На сайті ВДНГ зазначають, що в Урбан-парку проходитиме фізкультурно-оздоровчий захід "Олімпійська країна".

У фан-зоні транслюватимуться змагання, відбуватимуться зустрічі та автограф-сесії з відомими спортсменами.

Також в межах фан-зони працюватимуть спортивні локації, дитячий денний табір та зони майстер-класів.

Вхід на локацію вільний.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня до 11 серпня 2024 року.