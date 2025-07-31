"Україна має стратегію і знає, що робити": експосол Польщі у ЄС Трущинський про боротьбу з корупцією

Таку думку висловив колишній посол Польщі у Європейському Союзі (1996 - 2001 рр.) Ян Трущинський в етері Еспресо.

"Якщо йдеться про оцінку, корупційну оцінку, вона (Україна, - ред.) мусить робити все, щоб осягнути чи показати, що справи ідуть в доброму напрямку, боротися з корупцією. Конфіскувати майно корупціонерів, які мають доведене. Україна має стратегію, вона знає, як це має робити. Але треба ще дуже багато всього зробити", - сказав він.

Ян Трущинський зауважив, що у Європі бачать, які Ураїна вже зробила кроки для боротьби з корупцією, але попереду ще багато.

"Розмови України з Європейською комісією під час цих основних справ, там боротьба з корупцією. Так, визналося те, що Україна вже зробила. Але вказано, що треба ще дуже багато зробити. І що треба зробити на майбутнє. Але треба показати, що йде в доброму напрямку крок за кроком, без кроків назад. І то, що сталося тиждень тому, це є виразний крок назад. І це був як холодний душ і здивування: "Що вони там власне роблять". І відповідні розмови були, щоб ви опам'яталися, і щоб ви повернулися на свої рейки", - додав колишній посол Польщі в ЄС.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Верховна Рада України у четвер, 31 липня, проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент України.