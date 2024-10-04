Вулиця з платним входом: у мерії Умані розповіли, скільки туристичного збору планують отримати зі святкування Рош га-Шана

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"До 2020 року в місті Умань збирали туристичний збір у розмірі від 1 до 4 мільйонів гривень. Ці кошти зазвичай використовувалися на прибирання та утримання прилеглих до вулиці Туристів територій коштом платників податків міста. З 2022 року ми запровадили інноваційний туристичний збір, так ми його називаємо, згідно з яким кожен паломник зобов'язаний сплатити туристичний збір на вході на вулицю Туристів", - зауважив Ганіч.

За словами першого заступника міського голови Умані, тепер по периметру вулиці Туристів в Умані встановлені банкомати, через які кожен турист самостійно сплачує туристичний збір.

"Очікується, що цього року туристичний збір принесе місту близько 17 мільйонів гривень", - додав Ганіч.

Що відомо

У Держетнополітики 13 вересня заявили, що в Умані готові прийняти паломників, але "стовідсоткову безпеку" не гарантують. Вже 18 вересня стало відомо, що до Умані на святкування Рош га-Шана прибули до пів тисячі хасидів.

З 23 вересня в Умані ввели особливий режим вʼїзду та виїзду, а також пересування містом. 27 вересня до Умані прибули ізраїльські поліцейські, аби допомагати українським колегам підтримувати правопорядок на час святкування Рош га-Шана.

Українська влада очікує, що на святкування Рош га-Шана до Умані загалом прибуде до 30 тисяч паломників-хасидів з Ізраїлю.

Станом на 1 жовтня до Умані прибули понад 14 тис. паломників-хасидів.

На святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який відзначають 2-4 жовтня, до Умані прибули 31,5 тис. хасидів, однак деякі охочі не змогли приїхати через масований обстріл Ізраїлю Іраном ввечері 1 жовтня.