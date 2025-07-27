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Ярош про ситуацію навколо НАБУ: "Хлопці з Банкової, не жартуйте з народом"

Анатолій Буряк
27 липня, 2025 неділя
13:34
Суспільство Дмитро Ярош

Командувач Української Добровольчої Армії (УДА) Дмитро Ярош відреагував на ситуацію навколо спроби обмежити повноваження НАБУ та САП й протестів "людей з картонками"

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У своєму зверненні політик і військовий зупинився на тому, що становить основну загрозу для України, застеріг владу від втягування правоохоронців у політичне протистояння та не оминув теми лихослів'я на саморобних картонних плакатах.

Головна думка

"Для мене, зараз, головне - це бойове братерство всіх, хто зі зброєю у руках боронить Україну від одвічного ворога, та тих людей, хто ефективно і системно допомагають Силам оборони. Звичайно, якщо вороги є у будь-яких структурах: НАБУ, СБУ, МВС, ДБР, ЗСУ, Офіс президента тощо - їх треба виявляти і безжалісно карати. Але, при цьому всьому, треба втриматись від "війни всіх проти всіх", - наголосив Ярош.

Адже, як висловився командувач УДА, "люди при посадах, навіть, найвищих, та структури влади - категорія змінна, а Україна - категорія постійна і вічна", тому насамперед слід дбати про державні інтереси.

"Фронт - найголовніше. Не втримаємо його, не буде сенсу говорити про корупцію", - додав Ярош.

Хабарництво

Корупціонерів Ярош називає ворогами України. "Корупція в Тилу, реально, вбиває.  Всі, хто це робить, незалежно від посад, є ворогами України", - підкреслив військовий.

Російська лайка протестувальників

Український філолог за фахом Ярош також звернув увагу на зміст плакатів "людей з картонками". 

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"Молодь у нас чудова!  На жаль, матюкаються орківською мовою… Але, які часи - такі й матюки. Буде національна мовна політика, буде й нормальна українська мова. Прийде час", - сподівається Ярош.

НАБУ, САП, СБУ

"НАБУ і САП - хай скористаються кредитом довіри від суспільства… Я тільки за", - закликав політик.

СБУ ж він оцінив як "одну з найкращих спецслужб світу". 

"Важливо, щоб Службу не втягували у політичні "розборки" і дали Василю Васильовичу (Малюку - ред.), з його командою, карт-бланш у нейтралізації ворогів України. Врешті, всі ми - не без гріха. І нам всім треба бути єдиними у боротьбі з недоімперською агресією… Головне, зберегти Державу і перемогти одвічного ворога", - написав Ярош у себе на фейсбуці.

Наприкінці тексту ним згадано президента і його команду.

"Хлопці з Банкової, не жартуйте з народом. Не треба. Йдеться не про вас, а про Україну", - заявив Ярош.

Що передувало. Прослуховування квартири друга президента

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який обмежує повноваження НАБУ та САП, підпорядковуючи їх генпрокурору. Даний нормативний акт приймався депутатами від президентської "Слуги Народа", нібито опозиційної "Батьківщини" та колишніми представниками забороненої нині ОПЗЖ без попереднього  розгорнутого публічного та парламентського обговорення.

За інформацією ексгенпрокурора Юрія Луценка та проєкту "Українська правда", безпосередньо до прийняття такого закону, проти якого відкрито виступала опозиція, громадські активісти, експерти та західні партнери, Зеленського спонукали слідчі дії НАБУ проти близьких йому в. о. віцепрем'єра Олексія Чернишова, співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча й ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, сина ідеолога Медведчука Ігоря Шурми.

"Річ у тім, що Офіс президента кілька тижнів тому дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95", пана Міндіча, перебувала під оперативним та законним прослуховуванням НАБУ. У цій квартирі збиралися люди, які найближчі до чинного президента. У цій квартирі обговорювалися і політичні, і бізнесові питання. Пан Міндіч - це великий бізнесмен, який займається й енергетикою, і багатьма іншими речами, зокрема торгівлею зброєю на мільярди. І коли в Офісі зрозуміли, що все це зафіксовано, почалася бліцатака на НАБУ", - пояснив Луценко в етері Еспресо.

Після цього тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи вето на цей закон від Зеленського. 

Європейський Союз, зокрема речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, висловив серйозне занепокоєння, наголосивши на важливості автономності цих структур для антикорупційних реформ та євроінтеграції.

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до Зеленського з вимогою пояснень, підкресливши неприпустимість компромісів щодо верховенства права. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала втрату незалежності НАБУ "серйозним кроком назад", що може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Франція та Німеччина також закликали Київ переглянути закон.

У відповідь на суспільний тиск, 24 липня нардепи зареєстрували законопроєкт для повернення незалежності НАБУ та САП. Цього ж дня Зеленський погодив текст нового законопроєкту, який, за словами відомств, відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії антикорупційних органів. Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт 31 липня.

Символом нинішнього протесту стали картонки, на яких нашвидкоруч пишуться креативні гасла чи малюються політичні карикатури, позаяк деякі поліграфічні підприємства відмовилися друкувати продукцію з критикою Зеленського і його команди.

Теги:
Новини
СБУ
корупція в Україні
військові
Володимир Зеленський
Дмитро Ярош
Війна з Росією
НАБУ
акції протестів
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