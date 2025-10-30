Жодних втрат для Укренерго не було: нардепка Совсун про справу Кудрицького

Таку думку в етері Еспресо висловила народна депутатка України Інна Совсун, членкиня Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Спочатку прокоментую суть справи, а потім - політичний вимір довкола цього. Якщо коротко пояснити, то у 2018 році Володимир Кудрицький обіймав посаду заступника директора департаменту з питань інвестицій. На цій посаді він був уповноважений підписувати договори з різними підрядниками, які виконували роботи для Укренерго. Кудрицький підписував сотні таких договорів, це стандартна процедура. Щоб убезпечувати свої ризики від недобросовісних підрядників, Укренерго працювало з банківськими гарантіями, тобто банк також мав перевіряти надійність підрядників. Якщо підрядник не виконує роботу, то банк несе свої ризики - виплачує відповідну суму Укренерго. Це і сталося у цьому випадку: підрядник не виконав свою роботу, Укренерго звернулося до банку і банк виплатив, витрачені гроші. Тобто банк відшкодував Укренерго гроші", - прокоментувала Інна Совсун.

За її словами, в результаті цієї справи для Укренерго не було жодних втрат. І про це сказали прокурори вчора, 29 жовтня, під час засідання суду.

"Я намагалася зрозуміти, в чому суть закиду. Прокурори це пояснюють, що Кудрицький, перебуваючи на цій посаді, знав, що підрядник не планував нічого будувати й увійшов з ним в якусь змову з метою якогось збагачення. Якщо вони працювали через банк, договір укладався на підставі торгів Prozorro, то дуже неочевидно, яким чином вони планують доводити причетність Кудрицького до якихось оборудок. Повторю, що розкрадань чи втрат в Укренерго не було, бо все відшкодував банк за банківською гарантією. Коли я почула деталі справи та й присутні у залі суду - всі були здивовані, бо думали, що буде чогось більше по суті, ніж ми побачили в результаті", - зауважила нардепка.

На її думку, справа виглядає притягнутою за вуха, абсолютно не зрозуміло, як збираються доводити хоч якусь провину, адже не надали жодних даних, які б свідчили, що Володимир Кудрицький отримав з цього якісь гроші чи був на прямому контакті з цим підрядником.

"Це виглядає навіть гірше, ніж я думала вчора, коли їхала на суд, і для мене, і для всіх, хто там був присутній, а найгірше - для міжнародних партнерів. Мені пишуть колеги з різних парламентів, експерти - всі шоковані тим, що вони спостерігають, тому що для них це політичне переслідування", - резюмувала Совсун.