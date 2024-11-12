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Авіакомпанії призупинили польоти на Гаїті через обстріл літака

Катерина Єсікова
12 листопада, 2024 вiвторок
07:38
Світ літак

Низка авіакомпаній призупинили польоти на Гаїті після того, як пасажирський літак із США обстріляли, коли він намагався приземлитися в Порт-о-Пренсі

Зміст

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався в той момент, коли новий прем’єр-міністр вступив на посаду. 

Зазначається, що рейс 951 авіакомпанії Spirit Airlines з Форт-Лодердейла у Флориді було направлено до сусідньої Домініканської Республіки, де він благополучно приземлився в аеропорту Сантьяго.

На відео, що було поширене у соцмережах, видно кілька кульових отворів на внутрішній обшивці біля дверей, де сидять члени екіпажу під час зльоту та посадки.

Авіакомпанія Spirit Airlines повідомила, що під час перевірки літака в аеропорту Сантьяго було виявлено пошкодження, які схожі на "отвори від стрільби". 

Що відбувається на Гаїті

Заворушення на Гаїті почалися наприкінці лютого після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з бандами. Угруповання оголосило війну прем'єру, зокрема, паралізувавши життя столиці та вимагаючи відставки Генрі.

4 березня у країні оголосили 72-годинний надзвичайний стан і нічну комендантську годину в столиці та її околицях через два випадки втечі близько 4 тисяч в'язнів.

Пізніше гаїтянські банди розпочали широкомасштабний штурм кількох адміністративних будівель у центрі Порт-о-Пренса. Уряд ввів надзвичайний стан. Тим часом посольства США, Німеччини та ЄС на Гаїті розпочали евакуацію свого персоналу через посилення бандитського насильства.

Станом на 11 березня ситуація на Гаїті погіршилась: банди захопили 80% столиці та вимагали негайної відставки прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі.

11 березня виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Анрі заявив, що піде у відставку після призначення перехідної ради та тимчасової заміни.

18 березня банди здійснили напад на два елітні райони столиці Гаїті, в результаті якого загинуло щонайменше 12 людей.

30 березня один з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд Джиммі Шерізьє, також відомий як Барбекю, заявив, що розгляне можливість скласти зброю, якщо озброєним групам буде дозволено брати участь у переговорах про створення нового уряду.

13 квітня після кількох тижнів невизначеності було створено перехідну раду, відповідальну за обрання нового керівництва країни.

22 квітня банди на Гаїті вчинили нові напади на окремі райони Порт-о-Пренса напередодні створення перехідної ради, яка має сформувати новий уряд.

Новообраного прем'єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля, який був госпіталізований ввечері суботи, 8 червня, в столиці Порт-о-Пренс всього через кілька днів після прибуття в країну, виписали з лікарні.

Прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль був звільнений перехідною радою країни (ТPC) менш ніж через шість місяців після свого призначення.

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
США
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