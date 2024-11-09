Байден був єдиним шансом демократів перемогти на виборах, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що за великим рахунком демократи провели стратегічно не вірну передвиборчу кампанію, коли вирішили відмовитись від кандидатури Джо Байдена. Зараз багато хто говорить, що Байден пізно зняв свою кандидатуру і що він взагалі не повинен був висувати свою кандидатуру. Я ж гадаю, що Джо Байден був шансом для демократів. Єдиним їхнім шансом на цих виборах. Оскільки, Байден міг виступати в ролі простого американського хлопця, який був однаково зрозумілий тому електорату, який голосував за Трампа, так і тому електорату, який зазвичай голосує за демократів. Саме тому Байден у 2020 році виграв Пенсильванію у Трампа", - пояснив Портников

За словами журналіста, велику роль у передвиборчому процесі відіграли пріоритети, на які посилались кожен із кандидатів.

"Дуже помітним є те, що результати Камали Гарріс дуже схожі з результати Гілларі Клінтон у 2016 році з єдиною різницею в тому, що Гарріс програла загальнонародні вибори. Після виборів у 2016 році багато хто казав, що Трамп став президентом, але ж більшість населення за нього не проголосувало. Ще дуже важливим моментом є пріоритети. Ми бачили пріоритети виборців Трампа, також бачили й пріоритети виборців Гарріс. Головним пріоритетом виборців Камали Гарріс була свобода абортів. У виборців Трампа на першому місці була економіка. І якщо подумати, що з цих пріоритетів важливіше для більшості людей, то все стане зрозумілим. Для більшості американців на першому місці стоїть питання розвитку економіки", - додав він.

