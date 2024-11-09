Пелосі назвала помилку Байдена, яка знизила шанси демократів на перемогу над Трампом

Про це інформує The Guardian.

"Якби президент Байден вийшов (з передвиборчих перегонів, - ред.) раніше, у перегонах могли б брати участь інші кандидати. Очікувалося, що якщо президент зніме свою кандидатуру, то відбудуться відкриті праймеріз. Крім того, оскільки президент одразу підтримав Камалу Гарріс, це дійсно зробило майже неможливим проведення праймеріз у той час", - сказала Пелосі.

Вона зазначила, що Гарріс добре впоралась і в майбутньому стала б сильнішою, втім, тепер потрібно "жити з тим, що сталося".

Байден зняв свою кандидатуру 21 липня, і майже одразу підтримав кандидатуру Гарріс на його місце. За повідомленнями, Пелосі відіграла ключову роль у переконанні Байдена відійти в сторону. Вона також підтримала висування Гарріс кандидаткою в президенти від демократів.