Пелосі назвала помилку Байдена, яка знизила шанси демократів на перемогу над Трампом
Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вважає, що зволікання Джо Байдена з виходом з передвиборчих перегонів знизило шанси демократів на перемогу над Дональдом Трампом
Про це інформує The Guardian.
"Якби президент Байден вийшов (з передвиборчих перегонів, - ред.) раніше, у перегонах могли б брати участь інші кандидати. Очікувалося, що якщо президент зніме свою кандидатуру, то відбудуться відкриті праймеріз. Крім того, оскільки президент одразу підтримав Камалу Гарріс, це дійсно зробило майже неможливим проведення праймеріз у той час", - сказала Пелосі.
Вона зазначила, що Гарріс добре впоралась і в майбутньому стала б сильнішою, втім, тепер потрібно "жити з тим, що сталося".
Байден зняв свою кандидатуру 21 липня, і майже одразу підтримав кандидатуру Гарріс на його місце. За повідомленнями, Пелосі відіграла ключову роль у переконанні Байдена відійти в сторону. Вона також підтримала висування Гарріс кандидаткою в президенти від демократів.
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