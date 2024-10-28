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Байден відреагував на відправку північнокорейських солдатів на війну в Україну

Катерина Єсікова
28 жовтня, 2024 понедiлок
20:15
Світ Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що відправка солдатів з КНДР на війну в Україну є "дуже небезпечною"

Зміст

Про це пише AFP.

Байден заявив, що відправка Північною Кореєю тисяч військових до Росії була небезпечною подією на тлі побоювань Заходу, що вони будуть використані для війни Москви в Україні

"Дуже небезпечно", - сказав Байден журналістам після дострокового голосування на виборах у США.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР і солдатів Північної Кореї в Росії

4 жовтня Kyiv Post повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

13 жовтня повідомлялося, що Росія продовжує налагоджувати союзницькі стосунки з Північною Кореєю. Фактично йдеться про передачу північнокорейських військових до лав російських окупантів.

Також український партизанський рух "СРОК" ("Смерть російським окупантам і колаборантам") стверджував, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

У ГУР повідомляли, що 23 жовтня появу військових КНДР зафіксували на Курщині. 25 жовтня у розвідці Південної Кореї заявили, що КНДР планує скерувати до Росії другу партію своїх військовослужбовців, загальною чисельністю до 10 тис. людей.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

 

Теги:
Україна
КНДР
російська армія
Джо Байден
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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