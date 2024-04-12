Буде якийсь символічний удар, щоб не викликати регіональної війни: Центр близькосхідних досліджень про погрози Ірану атакувати Ізраїль
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, вважає, що удар може бути завданий іранськими проксі-групами по територіях, які анексував Ізраїль
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Щодо погроз Ірану атакувати Ізраїль, то швидше за все буде якийсь символічний удар, щоб не викликати регіональної війни. У десятки ракет чи сотні дронів я не вірю. Тегеран шукає спосіб зберегти обличчя, тобто з одного боку показати, які ми страшні, а з іншого – мінімізувати наслідки. Не виключаю, що удар може бути не з території Ірану, а здійсниться руками проксі-груп, скоріш за все з Іраку. У Сирії Асад (президент Сирії, – ред.) не дуже хоче, щоб з його території був завданий удар по тих територіях, які анексував Ізраїль. Відповідно, вони будуть апелювати, що це удар був не по Ізраїлю, а по анексованих Голанських висотах або по анексованій частині Західного берега, або по сектору Гази", - зауважив експерт-міжнародник.
Сергій Данилов додав, що Іран зараз під сильним міжнародним тиском як США, так і арабських сусідів, які його вмовляють не перетворювати Близький Схід на арену великої війни.
Що передувало
2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.
Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.
6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.
10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.
Посольство Ірану в ООН заявило, що країна могла б і не завдавати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію сімох старших офіцерів КВІР у Дамаску, але за певних умов.
12 квітня США застерегли своїх співробітників в Ізраїлі та членів їхніх сімей від поїздок за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви.
З посиланням на чиновників США повідомляв CBS, що Іран може вже 12 квітня атакувати Ізраїль сотнями дронів та десятками ракет
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