Буде якийсь символічний удар, щоб не викликати регіональної війни: Центр близькосхідних досліджень про погрози Ірану атакувати Ізраїль

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Щодо погроз Ірану атакувати Ізраїль, то швидше за все буде якийсь символічний удар, щоб не викликати регіональної війни. У десятки ракет чи сотні дронів я не вірю. Тегеран шукає спосіб зберегти обличчя, тобто з одного боку показати, які ми страшні, а з іншого – мінімізувати наслідки. Не виключаю, що удар може бути не з території Ірану, а здійсниться руками проксі-груп, скоріш за все з Іраку. У Сирії Асад (президент Сирії, – ред.) не дуже хоче, щоб з його території був завданий удар по тих територіях, які анексував Ізраїль. Відповідно, вони будуть апелювати, що це удар був не по Ізраїлю, а по анексованих Голанських висотах або по анексованій частині Західного берега, або по сектору Гази", - зауважив експерт-міжнародник.



Сергій Данилов додав, що Іран зараз під сильним міжнародним тиском як США, так і арабських сусідів, які його вмовляють не перетворювати Близький Схід на арену великої війни.

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.

Посольство Ірану в ООН заявило, що країна могла б і не завдавати удару Ізраїлю у відповідь на ліквідацію сімох старших офіцерів КВІР у Дамаску, але за певних умов.

12 квітня США застерегли своїх співробітників в Ізраїлі та членів їхніх сімей від поїздок за межі Тель-Авіва, Єрусалима та Беер-Шеви.

З посиланням на чиновників США повідомляв CBS, що Іран може вже 12 квітня атакувати Ізраїль сотнями дронів та десятками ракет





