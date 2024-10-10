Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Через військову операцію Ізраїлю США евакуювали з Лівану понад 4 тис. людей

Через військову операцію Ізраїлю США евакуювали з Лівану понад 4 тис. людей

Катерина Єсікова
10 жовтня, 2024 четвер
09:54
Світ Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану

Сполучені Штати продовжують докладати зусиль для евакуації власних громадян та членів їхніх сімей з Лівану, де військові Ізраїлю проводять військову операцію

Зміст

Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає Укрінформ.

За її словами, влада США вживає "численних кроків" для того, щоби допомогти американцям, які хочуть виїхати з Лівану, евакуюватися з цієї країни.

"Ми цілодобово працюємо, щоби допомогти американцям у Лівані та забезпечити для них якомога більше варіантів виїзду, а також пропонуємо позики громадянам США", - заявила речниця.

Як повідомляє Білий дім, з 27 вересня Сполучені Штати "забезпечили понад 4 тисячі місць у літаках" для американських громадян, власників посвідок на проживання в США та членів їхніх сімей для вильоту з Лівану.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командних пунктах ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану, на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.

У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.

У понеділок, 7 жовтня, винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

У вівторок, 8 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання 146-ї резервної дивізії, довівши загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Ліван
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Автор Сергій Марченко
9 жовтня, 2024 середа
Після Вугледару. Чому звільнили Залужного?
Кривий Ріг
Автор Влад Дідусь
8 жовтня, 2024 вiвторок
У Кривому Розі стався землетрус
Джамала
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2024 вiвторок
Джамала озвучила, кого вважає гарною кандидатурою для Євробачення-2025 від України
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45
    Продаж 45.66
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
10 жовтня
10:01
Зустріч Володимира Зеленського із Еді Рамою
Зеленський зустрівся із лідерами Албанії, Північної Македонії, Греції та Словенії
09:42
Ексклюзив
Луганська область
Останні три тижні спостерігаємо збільшення атакуючих дій противника, - голова Луганської ОВА Лисогор
09:42
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини балістикою: 7 людей загинули, є поранені
09:34
Оновлено
Наслідки обстрілу
РФ атакує Україну безпілотниками та КАБами: у Запоріжжі 4 постраждалих, у Кривому Розі пошкоджено п'ятиповерхівку
09:31
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс наприкінці жовтня
09:18
туман
На Київ насувається туман: водіїв закликали бути обачними на дорогах
09:14
Оновлено
Ілюстративне фото
У Росії заявили про збиття 92 БПЛА: ЗМІ повідомляють про удар по військовому аеродрому "Ханська" в Адигеї
09:01
Микола Княжицький
Культура сьогодні – це питання нашої обороноздатності, – Микола Княжицький на Форумі “Культнаступ”
08:52
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
"Це навіть маневрами назвати не можна": речник ВМС Плетенчук про хаотичне виведення РФ ракетоносіїв у Чорне море
08:24
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 149 бойових зіткнень: де ворог атакував найактивніше
08:05
OPINION
Вважати, що Байден не поїхав на "Рамштайн", аби не допомагати Україні – це радянщина
08:00
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Армія РФ утримує в Чорному морі 2 ракетоносії, загальний залп - до 8 "калібрів"
07:59
зниклі безвісти
Українці, чиї рідні зникли через війну, можуть надати зразки ДНК у трьох країнах ЄС
07:55
Наслідки обстрілу
Уранці РФ атакувала агрофірму на Дніпропетровщині: є постраждалий, знищено склад
07:49
знищений російський танк Т-72
РФ минулої доби на війні в Україні втратила 1080 військових, 41 артсистему та 49 БПЛА
07:31
Камала Гарріс
Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд, - Reuters
07:27
Суджа Курська область пам'ятник Леніну
У США вважають, що Сили оборони не стикаються зі значними проблемами на Курщині, - Bloomberg
06:55
Оллі Воткінс та Кайл Вокер (ліворуч), Нідерланди - Англія, Євро-2024
Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
06:44
трамп путін
Білий дім заявив про стурбованість можливими розмовами Трампа з Путіним
06:31
Дональд Трамп
У НАТО пропонують створити "банк" на випадок президентства Трампа: для чого саме
05:51
Оновлено
ураган "Хелен"
Ураган "Мілтон" обрушився на Флориду
03:47
Чехія
У МЗС Чехії вважають, що Росія відповідальна за 80% операцій впливу у світі
02:59
метро
Хотів пожартувати над пасажирами: у Києві через школяра тимчасово закривали станцію метро
02:15
діти, війна з Росією
У зоні активних бойових дій на Донеччині перебувають 616 дітей
01:21
Turkish Airlines
Пілот пасажирського літака, який прямував зі США до Туреччини, помер під час рейсу
00:50
Юрген Клопп
Клопп отримав нове призначення після відставки з "Ліверпуля"
00:30
мобілізація, повістка
Смілянський: Укрпошта передала в доставку понад 20 тис. повісток військовозобов'язаним
2024, середа
9 жовтня
23:58
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
У Міноборони спростували інформацію про призупинення бронювання працівників
23:54
Рамзан Кадиров і Володимир Путін
Кадиров пообіцяв відправляти "проблемну молодь" на війну в Україну
23:19
Анонс
Вінграновський ART MARATHON - афіша
Вінграновський ART MARATHON на Миколаївщині: яким буде наймасштабніший день фестивалю
23:05
Ексклюзив
свобода слова преса
Влада вважає, що війна все спише, - політолог Рейтерович про заяву УП щодо тиску з боку Офісу президента
22:47
Оновлено
Еммануель Макрон і Рустем Умеров
"Будуть оснащені так, щоб мати перевагу в повітрі над РФ", - Умєров про Mirage 2000, які Франція надасть Україні
22:27
"Спеція", Віктор Коваленко
Клуб Серії A відмовився від трансферу українського футболіста
22:18
Джо Байден
"Це питання життя і смерті": Байден закликав мешканців Флориди негайно евакуюватися через ураган "Мілтон"
21:49
вогонь, полум'я, пожежа
Сили оборони вдарили по базі в Краснодарському краї РФ, де зберігалися 400 "шахедів"
21:19
Рівненська АЕС
Енергоатом достроково завершив ремонтну кампанію-2024. Усі енергоблоки АЕС в роботі
21:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака ЗСУ на ворожий арсенал у Брянській області, яка зброя США допоможе Україні у війні з РФ. Колонка Сергія Згурця
21:05
Ексклюзив
Олег Рибачук
Ми неминуче рухаємось до перемирʼя з Росією, - політик Рибачук
20:49
Україна - Євросоюз
Євросоюз погодив надання Україні позики в 35 млрд євро
20:44
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Головний конкурент Луніна в "Реалі" відновився від травми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV