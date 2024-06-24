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До кінця червня Україна отримає першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи, - міноборони Чехії

24 червня, 2024 понедiлок
00:20
Світ На фото: боєприпаси

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що українські захисники отримають першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи до кінця червня

Зміст

Про це повідомляє CNN Prima NEWS.

"Можу сказати, що перша партія дійсно буде доставлена або доставляється, щоби бути там до кінця червня, як ми й обіцяли", - заявила Чернохова.

За її словами, вона не може оприлюднювати точну інформацію відповідно до домовленостей з партнерами. Крім цього, російський ворог може скористатися цим.

"Ми тримаємо слово перед нашими партнерами, з якими співпрацюємо по всьому проєкту боєприпасної ініціативи", - зазначила вона.

Ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України: що відомо

17 лютого стало відомо, що Чехія знайшла за кордоном джерела постачання сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну протягом лічених тижнів.

Публічно про участь заявили Нідерланди, які передали на закупівлю боєприпасів 100 млн євро. Долучиться до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС і Франція. Також ініціативу підтримали Німеччина і Норвегія.

22 лютого стало відомо, що Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України. Також прем’єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо повідомив, що країна на €200 млн профінансує чеську ініціативу.

2 березня у Чехії заявили, що зможуть здійснити перші постачання боєприпасів до Києва за кілька тижнів.

Згодом прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна сприятиме багатосторонній ініціативі Чехії щодо придбання та передачі Україні артилерійських боєприпасів.

9 травня президент Чехії Петр Павел заявив, перша поставка в межах чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України, ймовірно, відбудеться вже в червні.

"Перші кілька десятків тисяч снарядів прибудуть у червні. Йдеться про кількість між 50 та 100 тисячами снарядів", – заявив Томаш Копечний 30 травня.

Теги:
Україна
Чехія
Війна з Росією
допомога Україні
Світ про Україну
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