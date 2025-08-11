"До перемирʼя ближче, ніж будь-коли": у Польщі закликали запросити Зеленського на зустріч Трампа й Путіна
Віцепремʼєр - міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що запросити президента України Володимира Зеленського на зустріч глави США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна було б найкращим рішенням
Про це пише РАР.
"Ми віримо, що принаймні до перемир'я в Україні ближче, ніж будь-коли. Потрібен міцний і справедливий мир", – сказав польський міністр.
Також він назвав найкращим рішенням, якщо Зеленського запросять на переговори Трампа та Путіна на Алясці, які заплановані на 15 серпня.
"Я вірю, що буде запрошений президент Зеленський; сьогодні з'являється така інформація, що є шанс, що зустріч президента Трампа з Путіним буде за участі президента Зеленського. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", – висловився Косіняк-Камиш.
За його словами, він минулого тижня розмовляв із найближчими радниками Трампа: ті заявляли про рішучість досягти миру в Україні. Водночас віцепремʼєр підкреслив: "Польща зробить все, щоб такий справедливий мир відбувся".
- Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
- Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
- Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.
