"До перемирʼя ближче, ніж будь-коли": у Польщі закликали запросити Зеленського на зустріч Трампа й Путіна

Про це пише РАР.

"Ми віримо, що принаймні до перемир'я в Україні ближче, ніж будь-коли. Потрібен міцний і справедливий мир", – сказав польський міністр.

Також він назвав найкращим рішенням, якщо Зеленського запросять на переговори Трампа та Путіна на Алясці, які заплановані на 15 серпня.

"Я вірю, що буде запрошений президент Зеленський; сьогодні з'являється така інформація, що є шанс, що зустріч президента Трампа з Путіним буде за участі президента Зеленського. Це було б найкращим рішенням, і я вірю, що це станеться", – висловився Косіняк-Камиш.

За його словами, він минулого тижня розмовляв із найближчими радниками Трампа: ті заявляли про рішучість досягти миру в Україні. Водночас віцепремʼєр підкреслив: "Польща зробить все, щоб такий справедливий мир відбувся".