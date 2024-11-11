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Експомічник Гарріс закликав Байдена піти у відставку, щоб вона "змогла побути президентом"

Марія Науменко
11 листопада, 2024 понедiлок
08:29
Світ Камала Гарріс

Джамал Сіммонс, колишній помічник віцепрезидентки США Камали Гарріс, звернувся із закликом до президента Джо Байдена піти у відставку, щоб дозволити Гарріс на деякий час очолити країн

Зміст

Про це інформує The Hill.

Сіммонс заявив, що, попри позитивні оцінки президентства Байдена, відставка стане "останньою обіцянкою", яку Байден може виконати. Він запропонував Байдену піти у відставку протягом наступних 30 днів, передавши президентські повноваження Гарріс.

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"Джо Байден був феноменальним президентом, він дотримався багатьох своїх обіцянок. Залишилася остання обіцянка, яку він міг би виконати, будучи перехідною фігурою, - зазначив він. - Він може піти у відставку з посади президента в найближчі 30 днів, зробити Камалу Гарріс президентом Сполучених Штатів".

За словами Сіммонса, якщо Гарріс обійме посаду президента, "вона буде домінувати в новинах, в той момент, коли демократи повинні навчитися драматизму і прозорості, а також робити те, що хоче бачити громадськість".

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
  • Президент США Джо Байден зателефонував і привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах.
  • Віцепрезидентка США й екскандидатка у президенти Камала Гарріс звернулася до американців після поразки на виборах.
Теги:
Новини
політика
Президент США
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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