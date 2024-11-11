Експомічник Гарріс закликав Байдена піти у відставку, щоб вона "змогла побути президентом"

Про це інформує The Hill.

Сіммонс заявив, що, попри позитивні оцінки президентства Байдена, відставка стане "останньою обіцянкою", яку Байден може виконати. Він запропонував Байдену піти у відставку протягом наступних 30 днів, передавши президентські повноваження Гарріс.

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"Джо Байден був феноменальним президентом, він дотримався багатьох своїх обіцянок. Залишилася остання обіцянка, яку він міг би виконати, будучи перехідною фігурою, - зазначив він. - Він може піти у відставку з посади президента в найближчі 30 днів, зробити Камалу Гарріс президентом Сполучених Штатів".

За словами Сіммонса, якщо Гарріс обійме посаду президента, "вона буде домінувати в новинах, в той момент, коли демократи повинні навчитися драматизму і прозорості, а також робити те, що хоче бачити громадськість".