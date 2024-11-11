Експомічник Гарріс закликав Байдена піти у відставку, щоб вона "змогла побути президентом"
Джамал Сіммонс, колишній помічник віцепрезидентки США Камали Гарріс, звернувся із закликом до президента Джо Байдена піти у відставку, щоб дозволити Гарріс на деякий час очолити країн
Про це інформує The Hill.
Сіммонс заявив, що, попри позитивні оцінки президентства Байдена, відставка стане "останньою обіцянкою", яку Байден може виконати. Він запропонував Байдену піти у відставку протягом наступних 30 днів, передавши президентські повноваження Гарріс.
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"Джо Байден був феноменальним президентом, він дотримався багатьох своїх обіцянок. Залишилася остання обіцянка, яку він міг би виконати, будучи перехідною фігурою, - зазначив він. - Він може піти у відставку з посади президента в найближчі 30 днів, зробити Камалу Гарріс президентом Сполучених Штатів".
За словами Сіммонса, якщо Гарріс обійме посаду президента, "вона буде домінувати в новинах, в той момент, коли демократи повинні навчитися драматизму і прозорості, а також робити те, що хоче бачити громадськість".
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