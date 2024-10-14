Єврорада запровадила санкції проти компаній та фізосіб з Ірану за постачання балістичних ракет до РФ

Про це йдеться на сайті Євроради.

ЄС запровадив санкції проти трьох іранських авіакомпаній Iran Air та Saha Airlines, Mahan Air та чотирьох промислових і транспортних компаній Тегерана Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company, Shahid Haj Ali Movahed Research Center, Teyf Tadbir Engineering Company.

Водночас нові європейські санкції стосуються сімох фізичних осіб: заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі; посадовців Корпусу вартових ісламської революції, центрального штабу КВІР Хатам аль-Анбія та аерокосмічних сил КВІР і директорів компаній Iran Aircraft Manufacturing Industries і Aerospace Industries Organisation.

Підсанкційним компаніям та особам заморозять активи та заборонять поїздки до Європейського Союзу. Водночас вони не зможуть отримувати кошти чи інші економічні ресурси.

Постачання Іраном ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії, яка, імовірно, впродовж декількох тижнів використає їх на війні проти України.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що Іран, імовірно, передав Росії понад 200 ракет дальністю більше 80 км.