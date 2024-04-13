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Фактично Іран може потрапити в пастку: Портников про погрози Тегерана атакувати Ізраїль

13 квітня, 2024 субота
22:40
Світ Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що Ізраїль у відповідь на удар Ірану може закрити тему іранської ядерної програми назавжди, уразивши його ядерні об'єкти

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Звичайно, напад можливий Ірану на Ізраїль, він буде найближчими днями. По-друге, абсолютно було зрозуміло, що Іран не може не завдати удар у відповідь після того, як були знищені високопоставлені представники Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) у Дамаску. По-третє, ніхто не знає, з якою інтенсивністю буде ця атака, тому що у Тегерані прекрасно розуміють, що ізраїльтяни, коли готували напад на резиденцію КВІР, усвідомлювали, що буде відповідь Ірану. Відповідно, Ізраїль знав, як він може відповісти. Фактично Іран може потрапити в пастку. Якщо вони зроблять удар великої сили, то тоді дадуть Ізраїлю можливість завдати у відповідь удар, у тому числі по іранських ядерних об'єктах, таким чином закрити тему ядерної програми Ірану назавжди", - зауважив Віталій Портников.

За його словами, можливості в обох країн величезні. Балістичні ракети з Ірану долітають до Ізраїлю за 12 хвилин, а крилаті ракети за 2 години, у зворотному боці той самий темп. Таким чином балістичні ракети з Ізраїлю можуть потрапити в Іран через 24 хвилини після запуску іранських ракет. Тобто це все може відбутися водночас.

"Я впевнений, що в обох столицях, і в Тегерані, і в Єрусалимі, це прекрасно усвідомлюють. Значить, ми подивимося, наскільки адекватними є іранці. Якщо виявиться, що вони не є адекватними, то буде серйозна війна. Бо зрозуміло, якщо Ізраїль вдарить по якихось іранських стратегічних об'єктах, то Іран не зможе сказати, що давайте закінчувати. Я невпевнений, що це на користь Путіну, бо йому потрібен якийсь довгочасний конфлікт, а між Ізраїлем та Іраном навряд чи може бути такий конфлікт, бо вони не мають спільних кордонів. Іран може використати Хезболлу для ракетних обстрілів півночі, але теж обережно, бо армія оборони Ізраїлю, яка вийшла з Сектору Гази, піде на північ і в Ліван, то може зруйнуватися і Хезболла, і Ліван. А Іран у цьому не зацікавлений, бо Хезболла контролює сам Ліван. Відповідно, ситуація може бути дуже складною", - прокоментував журналіст.

На його думку, все це виглядає, разом з ударом по резиденції КВІР у Дамаску, як затягування іранців в пастку, з якої вони не зможуть вибратися.

"Ми зараз з вами маємо подивитися, чи потраплять іранці до цієї пастки, чи ні, бо вони можуть вчинити інакше. Наприклад, захоплювати кораблі, як сьогодні це зробили, або завдати удар, але не дуже серйозний, на який не можна буде легітимно відповісти так, як можна відповісти на сильну атаку. Тобто вони можуть зробити обережні кроки", - зазначив Портников.

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйновано представництво Ірану в столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Іран у відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили в підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості в регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялося, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії. В Ізраїлі відповіли.

12 квітня США, Польща й Німеччина застерегли своїх громадян від поїздок на Близький Схід. Уряд США також порадив своїм працівникам, які перебувають в Ізраїлі, утриматися від поїздок за межі великих міст.

13 квітня США зафіксували переміщення Іраном військової техніки, що свідчить про те, що він, ймовірно, готується атакувати ізраїльські об'єкти з власної території

Теги:
Відео
Сирія
Володимир Путін
Ізраїль
Іран
ядерна програма
Ліван
Віталій Портников
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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