Фінляндія та Естонія планують відновити підводний газопровід Balticconnector до кінця квітня
Газопровід Balticconnector, який, ймовірно, пошкодив китайський контейнеровоз Newnew Polar Bear у жовтні минулого року, планують ввести в експлуатацію вже 22 квітня
Про це повідомляє Yle.
Фінська та естонська компанії Gasgrid і Elering розпочнуть підготовку до ремонту газопроводу Balticconnector.
Сам ремонт у Фінській затоці планується розпочати на початку березня, газопровід має бути знову введений в експлуатацію 22 квітня.
У пресрелізі Gasgrid вказано, що матеріали для ремонту вже є, ключові партнери визначені.
У компанії Fingrid, яка контролює електромережі Фінляндії, зазначили, що ситуація з газовою системою країни наразі стабільна.
- 8 жовтня під час сильної бурі було зафіксовано спад тиску на газопроводі Balticconnector. Газ подавали, але потім виявили ушкодження і несправність у кабелю зв’язку між Фінляндією та Естонією.
- За даними експертів, пошкодження та зруйнування комунікаційного проводу газопроводу Balticconnector, який є важливим елементом енергетичної інтеграції Прибалтики з ЄС, може бути операцією Росії.
- Пізніше поліція Фінляндії встановила, що рух судна Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу збігається з часом і місцем пошкодження газопроводу, тому кримінальне розслідування зосереджується на встановленні причетності китайського судна до інциденту.
- 25 жовтня поліція Фінляндії озвучила нову версію пошкодження газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією: його міг пошкодити якір, який, ймовірно, може належати китайському судну.
- На початку грудня в уряді Фінляндії заявили, що судно з Китаю пошкодило газогін у Балтійському морі навмисне.
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