Фінляндія та Естонія планують відновити підводний газопровід Balticconnector до кінця квітня

Про це повідомляє Yle.

Фінська та естонська компанії Gasgrid і Elering розпочнуть підготовку до ремонту газопроводу Balticconnector.

Сам ремонт у Фінській затоці планується розпочати на початку березня, газопровід має бути знову введений в експлуатацію 22 квітня.

У пресрелізі Gasgrid вказано, що матеріали для ремонту вже є, ключові партнери визначені.

У компанії Fingrid, яка контролює електромережі Фінляндії, зазначили, що ситуація з газовою системою країни наразі стабільна.