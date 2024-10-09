ГУР та МЗС евакуювали з Лівану ще 28 українців і 40 іноземців

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Це вже четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація. Цього разу врятовано українців та громадян ще 7 держав світу: Аргентини, Мексики, Молдови, Румунії, Чехії, Колумбії та Лівану. Операцію провели співробітники ГУР МО та МЗС України.

"Літак з аеропорту Бейрута вже приземлився у польському Жешуві: евакуйовано 28 українців ― 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України. Також вдалось забрати й двох собак ― українці дбають про своїх домашніх улюбленців", - йдеться у повідомленні.

У розвідці також подякували Польщі та авіакомпанії Sky Up за допомогу.

Під час попередніх трьох місій з Лівану змогли вивезти 234 особи: 189 громадян України та 45 іноземців.

Ситуація на Близькому Сході

27 вересня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері здійснив Іран.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ракетний удар Ірану по Ізраїлю провалився. Він пообіцяв, що Іран поплатиться за атаку.

У ніч на 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю вдарила ракетами по командних пунктах ХАМАСу в секторі Гази, які терористи розташували в приміщеннях колишніх шкіл. Ізраїльтяни запевняють, що потурбувались про безпеку цивільних.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що внаслідок авіаудару ізраїльської авіації в четвер увечері, 3 жовтня, було вбито місцевого лідера ХАМАСу на Західному березі Йордану, на ім'я Захі Ясер Абд аль-Разек Уфі.

У п'ятницю, 4 жовтня, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив про підтримку Тегераном ініціатив щодо припинення вогню з боку Лівану, але висловив ключову умову: воно має бути узгоджене з перемир'ям у секторі Гази.

У понеділок, 7 жовтня, винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 70 терористичних об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

У вівторок, 8 жовтня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про розгортання 146-ї резервної дивізії, довівши загальну кількість ізраїльських військовослужбовців у країні до понад 15 тисяч.