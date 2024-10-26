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Гутерреш розповів про мету участі в саміті БРІКС у російській Казані

Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
04:52
Світ Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прокоментував свою участь у саміті БРІКС у російській Казані: заявляє, що наголошував на необхідності дотримання Статуту ООН

Зміст

Про це він написав у соцмережі Х. 

"Я повертаюся з Казані, де вкотре взяв участь в інформаційно-просвітницькій сесії саміту БРІКС, що представляє майже половину населення планети. На сесії я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я підкреслив, що ми повинні скрізь підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав", - йдеться у повідомленні. 

Гутерреш зазначив, що на полях саміту зустрівся з кількома главами держав та урядів. А під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним "наголосив, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН та міжнародного права, і повторив тези, які я озвучив на засіданні Саміту". 

"Я також наголосив на своїй рішучій підтримці укладення угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі, що є важливим для глобальної продовольчої безпеки", - додав Генсек ООН. 

Саміт БРІКС у Казані: що відомо 

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН". 

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам. 

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні. 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС. 

Водночас Путін під час свого виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО. 

Теги:
Новини
Росія
ООН
Генасамблея ООН
Антоніу Гутерреш
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