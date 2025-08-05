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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Індійські політики, які говорять про стабільні історичні торговельні відносини з Росією, брешуть, - експерт з енергетичних питань Гардус
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Індійські політики, які говорять про стабільні історичні торговельні відносини з Росією, брешуть, - експерт з енергетичних питань Гардус

Марина Клюєва
5 серпня, 2025 вiвторок
20:22
Світ видобуток нафти, нафта

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія закуповувала лише 2% російської нафти

Зміст

Про це розповів спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус в етері Еспресо.

"До війни лише 2% Індія купляла в Росії. Тобто всі ці індійські політики, які говорять про історичні стабільні торговельні дружні відносини між Індією і Росією, вони брешуть. Не було таких стабільних відносин, поки Росія продавала нафту в Європу по високим цінам, вони купляли в першу чергу в країнах Перської затоки нафту. І навіть впродовж війни, коли санкції вводилися, а шляхи обходу цих санкцій не знаходилися, були такі місяці, чи навіть по два-три місяці поспіль, Індія знов купувала нафту від арабських сусідів", - сказав він.

Максим Гардус зауважив, що як тільки Індії стане невигідно купувати нафту в РФ, вона повернеться на ті ринки, де закуповувала паливо раніше. 

"Тобто це не стабільне зростання протягом всієї війни іде, а воно іде як синусоїда в залежності від санкцій. Тобто, якщо санкції зроблять купівлю в Росії невигідною, і цей дискот в 10-12 доларів, які є зараз, від ціни бренду на марку Юралс щезне, то вони повернуться туди, де були. Тобто жодних питань про енергетичну безпеку Індії не стоїть. Нафта у світі є. Нафта поряд з Індією є. Індія не знаходиться в якомусь закутку світу, вона в центрі його. І є де купити. Тож тож можна на цей процес дивитися дуже оптимістично, на відміну від Китаю", - додав експерт з енергетичних питань.

Мита США проти Індії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження з 1 серпня 25-відсоткових мит проти Індії зі штрафом, оскільки та купує у РФ нафту та зброю, коли "всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні".

Пізніше у Bloomberg написали, що щонайменше чотири танкери, завантажені російською нафтою, простоюють біля західного узбережжя Індії, оскільки закупівлі цієї сировини опинилися в центрі уваги на тлі тиску з боку США та Європейського Союзу. 

2 серпня стало відомо, що щонайменше два судна з російською нафтою, які прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення після нових санкцій США.

Невдовзі Reuters із посиланням на два джерела в індійському уряді написало, що Індія має намір продовжувати закупівлі нафти в Росії попри погрози з боку президента США Дональда Трампа запровадити санкції.

Заступник керівника апарату Білого дому та один із найвпливовіших радників президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у фактичному фінансуванні війни Росії проти України через закупівлю нафти в Москви.

4 серпня Трамп анонсував суттєве підвищення тарифів для Індії через те, що країна купує та перепродає величезну кількість російської нафти. В Нью-Делі назвали дії Штатів невиправданими та необґрунтованими.

Натомість Індія розкритикувала Євросоюз та США, заявивши, що вони несправедливо відокремлюють її через закупівлю російської нафти, коли ті "торгують з Москвою, не зважаючи на війну в Україні".

Теги:
Новини
Україна
Росія
Індія
нафта
Війна з Росією
Великий ефір Василя Зими
Економіка
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